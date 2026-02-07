L’Obra Cultural Balear (OCB) ha denunciat durament la decisió de la Mesa del Parlament de les Illes Balears d’imposar el castellà a les comunicacions i publicacions oficials de la cambra, una mesura que trenca un consens vigent des del 1992 pel qual el català era la llengua d’ús normal institucional.
La decisió, adoptada a proposta del president del Parlament, el diputat de Vox Gabriel Le Senne, implica que a partir d’aquest divendres el Butlletí Oficial del Parlament (BOPIB) es publicarà en castellà. Segons l’OCB, es tracta d’“un nou atemptat contra la llengua pròpia” impulsat pel binomi PP–Vox.
En un comunicat contundent, l’entitat adverteix que “l’extrema dreta imposa la seva agenda bilingüitzadora antimallorquina i trenca 34 anys de consens entre les forces polítiques democràtiques” i recorda que “el català ha estat la llengua d’ús i funcionament normal de les institucions de les Illes Balears; cap força democràtica hauria de permetre que l’extrema dreta trenqui aquest consens”.
L’OCB lamenta especialment que el Partit Popular s’hagi “deixat arrossegar novament per Vox” i assenyala la contradicció amb els usos lingüístics mantinguts per antics presidents del Parlament del mateix partit, com Cristòfol Soler, Pere Rotger, Joan Huguet o Margalida Duran.
Finalment, l’entitat recorda que l’article 6 de la Llei de normalització lingüística estableix clarament el català com a llengua de funcionament de les institucions, tot preservant el dret dels diputats a utilitzar el castellà en les seves intervencions si així ho desitgen.