Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura

Ginestà lidera les nominacions dels Premis Enderrock 2026 per votació popular

Música
Ginestà lidera les nominacions dels Premis Enderrock 2026 per votació popular

Des d’avui comença la tercera i última volta de la votació popular que permetrà votar el guanyador de les quinze categories

24/02/2026 Cultura

La 28a edició dels Premis Enderrock – Premis de la Música Catalana 2026 ja té els artistes més nominats per votació popular. El grup Ginestà encapçala el rànquing amb tres nominacions, seguit amb dues per Alosa, Buhos, Figa Flawas, La Fúmiga, Oques Grasses i The Tyets, en una edició marcada per la diversitat del panorama musical català.

La votació popular ha registrat una participació rècord: 28.372 votants únics en la primera volta (un 54% més que l’any passat) i 56.480 vots en la segona. Des d’aquest 24 de febrer s’ha obert la tercera i última ronda, que es tancarà el 8 de març. Els guanyadors es donaran a conèixer en una doble gala els dies 25 i 26 de març a l’Auditori de Girona.

Premis d’Honor i trajectòries destacades

En l’apartat de reconeixements especials, el folklorista Artur Blasco rebrà el Premi Enderrock d’Honor per la seva tasca en la recuperació de l’acordió diatònic i la preservació del cançoner tradicional del Pirineu.

La cantant Sílvia Pérez Cruz serà distingida amb el Premi Enderrock a la Trajectòria pels seus trenta anys de carrera artística i projecció internacional.

El Premi Enderrock d’Or serà per a Sopa de Cabra, coincidint amb els quaranta anys de la seva fundació, mentre que el Premi Enderrock Estrella reconeixerà els quaranta anys de trajectòria de Lax'n'Busto.

En l’àmbit de la promoció cultural, el nou Premi Enderrock Llengua i Música distingirà el comunicador Òscar Dalmau per la seva tasca de reivindicació del pop català dels anys seixanta.

Clàssica i jazz

En la gala Enderrock-440, el Premi 440 d’Honor serà per al tenor Josep Carreras, mentre que el pianista Ignasi Terraza rebrà el premi a la trajectòria. La compositora Raquel García-Tomás serà reconeguda com a Millor Compositora.

Un panorama ampli i plural

Entre les categories populars destaquen Ginestà, Oques Grasses i Miki Núñez com a candidats a millor artista; Buhos, Els Catarres i Ginestà en pop-rock; 31 FAM, Mushka i The Tyets en músiques urbanes; i noms com El Petit de Cal Eril, Mama Dousha o Cala Vento en altres gèneres.

La doble gala consolidarà els Premis Enderrock com la gran celebració anual de la música catalana, amb una primera jornada dedicada a la clàssica i el jazz i una segona centrada en la música popular.

 

PREMIS ENDERROCK 2026 PER VOTACIÓ POPULAR
RESULTATS 2a RONDA


MILLOR ARTISTA DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR

  • Ginestà
  • Miki Núñez
  • Oques Grasses

MILLOR ARTISTA REVELACIÓ DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR

  • Abril
  • Alosa
  • Juls

MILLOR DIRECTE DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR

  • La Fúmiga
  • La Ludwig Band
  • Oques Grasses

MILLOR DISC DE POP-ROCK DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR

  • Buhos - Sempre dempeus (Halley Records, 2025)
  • Els Catarres - Paracaigudistes (Halley Records, 2025)
  • Ginestà - Només viure (Halley Records, 2025)

MILLOR DISC DE MÚSIQUES URBANES DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR

  • 31 FAM - R31 (autoeditat, 2025)
  • Mushka - Nova bossa (Dale Play Records, 2025)
  • The Tyets - Cafè pels més cafeteros (Luup Records, 2025)

MILLOR DISC DE POP-CANÇÓ D’AUTOR DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR

  • El Petit de Cal Eril - Eril Eril Eril (Bankrobber, 2025)
  • Judit Neddermann & Pau Figueres - Judit Neddermann & Pau Figueres (Música Global, 2025)
  • Mama Dousha - La Criolla (Promo Arts Music, 2025)

MILLOR DISC DE FOLK DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR

  • Alosa - El primer cant del matí (Ceràmiques Guzmán, 2025)
  • La Maria - Robina (Propaganda pel Fet!, 2025)
  • Sabor de Gràcia - 30 (Crea Music, 2024)

MILLOR DISC DE ROCK DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR

  • Cala Vento - Brindis (Montgrí, 2025)
  • Crim - Futur medieval (HFMN Crew, 2025)
  • Inadaptats - Desnazificant (HFMN Crew, 2024)

MILLOR DISC DEL 2025 EN LLENGUA NO CATALANA PER VOTACIÓ POPULAR

  • Aitana - Cuarto azul (Universal, 2025)
    Manolo García - Drapaires poligoneros (Sony Music, 2025)
    Rosalía - Lux (Sony Music, 2025)

MILLOR CANÇÓ DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR

  • Buhos + Els Catarres i Henry Mendez– “No és Miami” (Halley Records, 2025)
  • Figa Flawas – “A la freSka” (Halley Records, 2025)
  • Ginestà – “Tot el que ens queda” (Halley Records, 2025)

MILLOR VIDEOCLIP DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR

  • Figa Flawas – “A la freSka” (Direcció: Liam D)
  • La Fúmiga – “La penúltima” (Direcció: Àrtur Martínez)
  • The Tyets – “Tàndem” (Direcció: Martí Barbena - Zuzu Films)

MILLOR DISC DE CLÀSSICA I CONTEMPORÀNIA DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR

  • Laura Andrés – Zerø (La Cupula Music, 2025)
  • Jaume Oliver – Fulgor (Bruma Records, 2025)
  • La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya – Mare Mundi: Tribut al Mar (Música Global, 2025)

MILLOR ARTISTA REVELACIÓ DE CLÀSSICA I CONTEMPORÀNIA DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR

  • Anna Amigó – Sang de dona (autoeditat, 2025)
  • Laura Farré Rozada – Araspel (autoeditat, 2025)
  • Àngel Villagrasa – Sarabanda (La Mà de Guido, 2025)

MILLOR DISC DE JAZZ DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR

  • Albert Cirera & Tres Tambors – Orangina (Underpool, 2025)
  • Alba Pujals – Sincretisme (The Changes, 2025)
  • Elisabet Raspall – Aletheia (Raspall Records, 2025)

MILLOR ARTISTA REVELACIÓ DE JAZZ DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR

  • Èlia Blasco – L’aigua (Segell Microscopi, 2025)
  • Andrea de Blas – En frente mío (Segell Microscopi, 2025)
  • Koldo Munné – 1520 (Segell Microscopi, 2025)
 
Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. "La repressió no serveix per a tothom. Sempre n'hi ha uns quants que encara ens motiva més. I sort que en tenim, que sigui així."
  2. El CAT Tradicionàrius somple per commemorar el Dia del Combatent Català
  3. Prats de Molló i la Presta viurà aquest diumenge les Festes de l´Ós
  4. Protesta contra lús de bases militars per a la formació d'Agents Rurals
  5. "Memòria i compromís: encara hi ha combat" al Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona
  6. Concentració davant Via Laietana 43 per reclamar memòria i reparació
  7. Paraules per a lActe «Més memòria històrica» del 19 de febrer del 2026
  8. Alerten que la privatització de CASA47 posa en risc 17.324 famílies que viuen en pisos de la Sareb
  9. Poble Lliure reclama eleccions immediates i acusa Illa dincapacitat davant la crisi social
  10. Aplec de la Muntanyeta de Sant Antoni de Betxí
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid