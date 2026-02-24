La 28a edició dels Premis Enderrock – Premis de la Música Catalana 2026 ja té els artistes més nominats per votació popular. El grup Ginestà encapçala el rànquing amb tres nominacions, seguit amb dues per Alosa, Buhos, Figa Flawas, La Fúmiga, Oques Grasses i The Tyets, en una edició marcada per la diversitat del panorama musical català.
La votació popular ha registrat una participació rècord: 28.372 votants únics en la primera volta (un 54% més que l’any passat) i 56.480 vots en la segona. Des d’aquest 24 de febrer s’ha obert la tercera i última ronda, que es tancarà el 8 de març. Els guanyadors es donaran a conèixer en una doble gala els dies 25 i 26 de març a l’Auditori de Girona.
Premis d’Honor i trajectòries destacades
En l’apartat de reconeixements especials, el folklorista Artur Blasco rebrà el Premi Enderrock d’Honor per la seva tasca en la recuperació de l’acordió diatònic i la preservació del cançoner tradicional del Pirineu.
La cantant Sílvia Pérez Cruz serà distingida amb el Premi Enderrock a la Trajectòria pels seus trenta anys de carrera artística i projecció internacional.
El Premi Enderrock d’Or serà per a Sopa de Cabra, coincidint amb els quaranta anys de la seva fundació, mentre que el Premi Enderrock Estrella reconeixerà els quaranta anys de trajectòria de Lax'n'Busto.
En l’àmbit de la promoció cultural, el nou Premi Enderrock Llengua i Música distingirà el comunicador Òscar Dalmau per la seva tasca de reivindicació del pop català dels anys seixanta.
Clàssica i jazz
En la gala Enderrock-440, el Premi 440 d’Honor serà per al tenor Josep Carreras, mentre que el pianista Ignasi Terraza rebrà el premi a la trajectòria. La compositora Raquel García-Tomás serà reconeguda com a Millor Compositora.
Un panorama ampli i plural
Entre les categories populars destaquen Ginestà, Oques Grasses i Miki Núñez com a candidats a millor artista; Buhos, Els Catarres i Ginestà en pop-rock; 31 FAM, Mushka i The Tyets en músiques urbanes; i noms com El Petit de Cal Eril, Mama Dousha o Cala Vento en altres gèneres.
La doble gala consolidarà els Premis Enderrock com la gran celebració anual de la música catalana, amb una primera jornada dedicada a la clàssica i el jazz i una segona centrada en la música popular.
PREMIS ENDERROCK 2026 PER VOTACIÓ POPULAR
MILLOR ARTISTA REVELACIÓ DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
MILLOR DIRECTE DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
MILLOR DISC DE POP-ROCK DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
MILLOR DISC DE MÚSIQUES URBANES DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
MILLOR DISC DE POP-CANÇÓ D’AUTOR DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
MILLOR DISC DE FOLK DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
MILLOR DISC DE ROCK DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
MILLOR DISC DEL 2025 EN LLENGUA NO CATALANA PER VOTACIÓ POPULAR
MILLOR CANÇÓ DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
MILLOR VIDEOCLIP DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
MILLOR DISC DE CLÀSSICA I CONTEMPORÀNIA DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
MILLOR ARTISTA REVELACIÓ DE CLÀSSICA I CONTEMPORÀNIA DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
MILLOR DISC DE JAZZ DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
MILLOR ARTISTA REVELACIÓ DE JAZZ DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR