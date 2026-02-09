Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Territori

Entitats ambientals demanen a Ramsar una missió dassessorament per a lAlbufera de València

País Valencià
Entitats ambientals demanen a Ramsar una missió dassessorament per a lAlbufera de València

La sol·licitud està signada per Ecologistes en Acció de València, Acció Ecologista-Agró, la Fundació Nova Cultura de l’Aigua, Per l’Horta i Xúquer Viu.

09/02/2026 Territori

Diverses entitats ambientals han sol·licitat formalment a la Convenció Ramsar l’enviament d’una Missió d’Assessorament per a l’Albufera de València, davant la persistència i l’agreujament del seu deteriorament ecològic, accentuat després de les greus inundacions del 29 d’octubre de 2024.

La petició respon també a la necessitat d’ordenar i coordinar les nombroses actuacions impulsades des de diferents administracions, que inclouen projectes de restauració, obres d’emergència i la revisió dels instruments d’ordenació i gestió de l’espai natural, actualment obsolets o en procés de revisió.

L’Albufera està reconeguda com a Aiguamoll d’Importància Internacional des de 1989 i forma part de la Xarxa Natura 2000, a més de comptar amb la figura autonòmica de Parc Natural. Tanmateix, el Pla d’Ordenació de Recursos Naturals data de 1995 i el Pla Rector d’Usos i Gestió de 2004, mentre que encara no s’han aprovat les Normes de Gestió de la Xarxa Natura 2000. A tot això s’hi afegeix la manca actual d’un director-conservador del Parc, en un moment en què les administracions promouen la candidatura de l’Albufera com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

L’última Missió Ramsar a l’Albufera es va dur a terme l’any 2006, fa gairebé dues dècades, en un context marcat per canvis urbanístics vinculats a la Zona d’Activitats Logístiques del Port de València.

La sol·licitud està signada per Ecologistes en Acció de València, Acció Ecologista-Agró, la Fundació Nova Cultura de l’Aigua, Per l’Horta i Xúquer Viu.

Entre els objectius de la missió proposada hi ha avaluar l’estat ecològic actual de l’aiguamoll després dels episodis extrems recents, analitzar el model de governança i gestió, establir prioritats d’actuació basades en criteris científics i millorar la coordinació interadministrativa i la participació social. Les entitats consideren que l’expertesa internacional de Ramsar pot ser clau per revertir la situació i garantir la conservació a llarg termini de l’Albufera.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. "Totes al carrer el 7 de febrer!"
  2. El migdia del 7-F: el sentit polític duna protesta
  3. Rafa Burgos trenca el silenci: la primera investigació crítica sobre la Caixa arriba a les llibreries
  4. El migdia del 7-F concentra el gruix de la mobilització independentista
  5. El 7F, Poble Lliure reclama la independència per convicció i denuncia lautonomisme per responsabilitat
  6. Arles obre el cicle de les Festes de lÓs al Vallespir amb una gran participació popular
  7. El col·lapse d'un model ferroviari al servei del capital i la colonització
  8. Antoní Massagué i Mas (1947-2000)
  9. Llengua Morta debuta amb un single que reivindica llengua, País i futur
  10. Lindependentisme torna a omplir els carrers de Barcelona
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid