Entitats ambientals demanen a Ramsar una missió dassessorament per a lAlbufera de València

Diverses entitats ambientals han sol·licitat formalment a la Convenció Ramsar l’enviament d’una Missió d’Assessorament per a l’Albufera de València, davant la persistència i l’agreujament del seu deteriorament ecològic, accentuat després de les greus inundacions del 29 d’octubre de 2024.
La petició respon també a la necessitat d’ordenar i coordinar les nombroses actuacions impulsades des de diferents administracions, que inclouen projectes de restauració, obres d’emergència i la revisió dels instruments d’ordenació i gestió de l’espai natural, actualment obsolets o en procés de revisió.
L’Albufera està reconeguda com a Aiguamoll d’Importància Internacional des de 1989 i forma part de la Xarxa Natura 2000, a més de comptar amb la figura autonòmica de Parc Natural. Tanmateix, el Pla d’Ordenació de Recursos Naturals data de 1995 i el Pla Rector d’Usos i Gestió de 2004, mentre que encara no s’han aprovat les Normes de Gestió de la Xarxa Natura 2000. A tot això s’hi afegeix la manca actual d’un director-conservador del Parc, en un moment en què les administracions promouen la candidatura de l’Albufera com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO.
L’última Missió Ramsar a l’Albufera es va dur a terme l’any 2006, fa gairebé dues dècades, en un context marcat per canvis urbanístics vinculats a la Zona d’Activitats Logístiques del Port de València.
La sol·licitud està signada per Ecologistes en Acció de València, Acció Ecologista-Agró, la Fundació Nova Cultura de l’Aigua, Per l’Horta i Xúquer Viu.
Entre els objectius de la missió proposada hi ha avaluar l’estat ecològic actual de l’aiguamoll després dels episodis extrems recents, analitzar el model de governança i gestió, establir prioritats d’actuació basades en criteris científics i millorar la coordinació interadministrativa i la participació social. Les entitats consideren que l’expertesa internacional de Ramsar pot ser clau per revertir la situació i garantir la conservació a llarg termini de l’Albufera.