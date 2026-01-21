Som Poble–ERC del Vendrell ha portat al Ple municipal la reclamació de crear un fons d’inversions finalista amb els recursos provinents del cànon que genera IDIADA, amb l’objectiu de donar resposta a mancances estructurals que afecten tant el municipi com el conjunt de la comarca del Baix Penedès.
La iniciativa s’emmarca en la demanda de reinversió territorial d’aquest cànon, que la formació considera que no hauria de diluir-se en el pressupost general de la Generalitat, sinó revertir directament a les comarques on s’ubiquen les instal·lacions. En aquest sentit, Som Poble–ERC s’ha sumat a la proposta impulsada per Esquerra Republicana del Baix Penedès per garantir que aquests ingressos tinguin un retorn directe al territori.
Segons el plec de condicions, el cànon associat a l’ús dels terrenys públics d’IDIADA inclou un pagament anual fix de 4 milions d’euros, així com un import variable vinculat als resultats econòmics de l’empresa. Per a Som Poble–ERC, una part d’aquests recursos podria tenir un impacte immediat al Vendrell, un municipi que arrossega dèficits importants en serveis bàsics.
En l’àmbit de l’habitatge, la formació alerta de la manca d’oferta assequible i de les dificultats creixents d’accés que pateixen moltes famílies. Pel que fa a la sanitat, adverteix que l’Hospital del Baix Penedès tornarà a quedar petit davant el creixement demogràfic, mentre que els CAPs es troben saturats i sotmesos a una pressió assistencial cada vegada més elevada. En matèria educativa, denuncien la presència de barracots en alguns centres i la necessitat d’ampliar i millorar equipaments per garantir una educació pública de qualitat en condicions dignes.
“El creixement de població no ha anat acompanyat de les inversions necessàries, i això es tradueix en serveis tensionats i infraestructures insuficients”, assenyala la formació. Davant d’aquest escenari, Som Poble–ERC defensa que la creació d’un fons d’inversions finalista permetria actuar sobre aquestes mancances sense substituir les inversions ordinàries que corresponen al municipi.
L’objectiu, remarquen, és disposar de recursos addicionals per planificar actuacions a mitjà i llarg termini i donar respostes reals a les necessitats de la ciutadania. En aquest sentit, Som Poble–ERC subratlla que el Vendrell no pot continuar assumint els efectes del creixement sense les eines adequades i reclama que el retorn econòmic d’activitats com IDIADA es tradueixi en millors serveis públics i una major qualitat de vida per als vendrellencs i vendrellenques.