MÉS per Palma vol situar Palma entre les ciutats que aposten per laire net i la salut pública

MÉS per Palma proposa situar Palma entre les ciutats que aposten per l’aire net i la salut pública. La formació denuncia que les polítiques del Partit Popular han situat la ciutat en una situació límit de contaminació atmosfèrica. Segons les dades provisionals de 2025 d’Ecologistes en Acció, l’estació de mesurament de Foners registra una mitjana anual de 22 micrograms de diòxid de nitrogen per metre cúbic, la qual cosa supera ja el límit legal europeu fixat per a l’any 2030. Es tracta d’un incompliment greu, anticipat i evitable, que fa que la mala qualitat de l’aire es converteixi en una emergència de salut pública . “No parlam d’un escenari futur: Palma incompleix la llei ja avui, i això té responsables polítics molt clars”, afirma Miquel Àngel Contreras, regidor de MÉS per Palma.
Davant aquesta situació, MÉS per Palma ha registrat una proposició al Ple municipal per situar la salut de la ciutadania en el centre de les polítiques públiques i per revertir el model actual. “Exigim una Zona de Baixes Emissions (ZBE) real i ambiciosa, amb més transport públic. Instam el govern municipal a començar a impulsar una ciutat pensada per a les persones, no per als cotxes”, defensa Contreras.
La iniciativa reclama ampliar la ZBE, recuperar projectes estructurals com el tramvia, reforçar els carrils bus segregats, aprovar protocols anticontaminació i fixar objectius municipals alineats amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut.
ELS FETS I LES DADES QUE HO JUSTIFIQUEN
El diòxid de nitrogen és un contaminant estretament lligat al trànsit motoritzat. I fins ara totes les decisions del PP han anat en la mateixa direcció: promoure més vehicles privats i donar menys alternatives sostenibles. Durant aquesta legislatura han apostat per l’eliminació de carrils bus, per l’augment de la velocitat i de la capacitat de la Via de Cintura, per la pujada de preus del BiciPalma i del bitllet senzill de l’EMT, per la rebaixa de tarifes als aparcaments municipals i per la renúncia a projectes verds i pacificadors com Cotlliure. “Cada decisió del PP afegeix més cotxes als carrers i més diòxid de nitrogen als pulmons de la gent”, alerta Contreras.
L’impacte és directe: l’exposició continuada al diòxid de nitrogen està relacionada amb malalties respiratòries i cardiovasculars, i amb 4.100 morts prematures a l’Estat espanyol només durant l’any 2023.
LA DENÚNCIA POLÍTICA I LES RESPONSABILITATS
MÉS per Palma senyala el batle Martínez i el regidor de Mobilitat Deudero com a responsables d’haver abandonat un rumb que estava alineat amb l’evolució europea i d’haver desmantellat projectes que ja estaven finançats i en marxa. “Han triat protegir els cotxes abans que la salut. Això té conseqüències reals als barris més densos i vulnerables”, denuncia Contreras. La formació també adverteix que la ubicació actual de les estacions de mesurament podria estar infraestimant l’exposició real d’una part important de la població.
LA SALUT DE TOTS NO POT ESPERAR
MÉS per Palma reclama una actuació immediata. No podem esperar a 2030 per començar a complir uns límits que ja s’han superat. “Respirar aire net no és un privilegi, és un dret. I no permetrem que el PP el continuï posant en perill”, ha conclòs Contreras.