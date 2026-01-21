Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Drets i Llibertats

MÉS per Palma vol situar Palma entre les ciutats que aposten per laire net i la salut pública

Medi ambient
MÉS per Palma vol situar Palma entre les ciutats que aposten per laire net i la salut pública

La formació denuncia que el PP ignora la contaminació i juga amb la salut dels palmesans

21/01/2026 Drets i Llibertats

MÉS per Palma proposa situar Palma entre les ciutats que aposten per l’aire net i la salut pública. La formació denuncia que les polítiques del Partit Popular han situat la ciutat en una situació límit de contaminació atmosfèrica. Segons les dades provisionals de 2025 d’Ecologistes en Acció, l’estació de mesurament de Foners registra una mitjana anual de 22 micrograms de diòxid de nitrogen per metre cúbic, la qual cosa supera ja el límit legal europeu fixat per a l’any 2030. Es tracta d’un incompliment greu, anticipat i evitable, que fa que la mala qualitat de l’aire es converteixi en una emergència de salut pública . “No parlam d’un escenari futur: Palma incompleix la llei ja avui, i això té responsables polítics molt clars”, afirma Miquel Àngel Contreras, regidor de MÉS per Palma.

Davant aquesta situació, MÉS per Palma ha registrat una proposició al Ple municipal per situar la salut de la ciutadania en el centre de les polítiques públiques i per revertir el model actual. “Exigim una Zona de Baixes Emissions (ZBE)  real i ambiciosa, amb més transport públic. Instam el govern municipal a començar a impulsar una ciutat pensada per a les persones, no per als cotxes”, defensa Contreras.

La iniciativa reclama ampliar la ZBE, recuperar projectes estructurals com el tramvia, reforçar els carrils bus segregats, aprovar protocols anticontaminació i fixar objectius municipals alineats amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut.

ELS FETS I LES DADES QUE HO JUSTIFIQUEN

El diòxid de nitrogen és un contaminant estretament lligat al trànsit motoritzat. I fins ara totes les decisions del PP han anat en la mateixa direcció: promoure més vehicles privats i donar menys alternatives sostenibles. Durant aquesta legislatura han apostat per l’eliminació de carrils bus, per l’augment de la velocitat i de la capacitat de la Via de Cintura, per la pujada de preus del BiciPalma i del bitllet senzill de l’EMT, per la rebaixa de tarifes als aparcaments municipals i per la renúncia a projectes verds i pacificadors com Cotlliure. “Cada decisió del PP afegeix més cotxes als carrers i més diòxid de nitrogen als pulmons de la gent”, alerta Contreras.

L’impacte és directe: l’exposició continuada al diòxid de nitrogen està relacionada amb malalties respiratòries i cardiovasculars, i amb 4.100 morts prematures a l’Estat espanyol només durant l’any 2023.

LA DENÚNCIA POLÍTICA I LES RESPONSABILITATS

MÉS per Palma senyala el batle Martínez i el regidor de Mobilitat Deudero com a responsables d’haver abandonat un rumb que estava alineat amb l’evolució europea i d’haver desmantellat projectes que ja estaven finançats i en marxa. “Han triat protegir els cotxes abans que la salut. Això té conseqüències reals als barris més densos i vulnerables”, denuncia Contreras. La formació també adverteix que la ubicació actual de les estacions de mesurament podria estar infraestimant l’exposició real d’una part important de la població.

LA SALUT DE TOTS NO POT ESPERAR

MÉS per Palma reclama una actuació immediata. No podem esperar a 2030 per començar a complir uns límits que ja s’han superat. “Respirar aire net no és un privilegi, és un dret. I no permetrem que el PP el continuï posant en perill”, ha conclòs Contreras.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Judici contra un llogater per convertir casa seva en un coliving
  2. La clandestinitat ignorada: Rafael Renyé, àlies Aleix Renyé
  3. Manifestació a Barcelona: "Prou agressions imperialistes. Ni a Veneçuela ni enlloc"
  4. "Defensem el Tren de lEmpordà" engega una campanya de signatures contra el trasllat de lestació de Figueres
  5. Els pagesos mantenen els talls viaris i reclamen garanties polítiques
  6. Meridiana Resisteix arriba als 2.000 dies de lluita al carrer per la independència
  7. Mirar el món sense oblidar casa nostra
  8. LAssemblea per Cadaqués-CUP demana la dimissió de lalcaldessa per mentir sobre el pas de camions pel Cap de Creus i per presumptes HUT il·legals
  9. Guanyem Girona impulsa un cicle dactes per explicar la feina que està fent i el model de ciutat que volen consolidar
  10. Arran torna a fer caure, per tercera vegada, el Toro dOsborne de Tavernes de la Valldigna
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid