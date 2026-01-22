Llibertat.cat
Les entitats veïnals de Sant Martí presenten les seves aportacions al PAD davant la inacció de lAjuntament de Barcelona

La Coordinadora d’associacions veïnals del districte de Sant Martí ha tornat a presentar les seves aportacions al Programa d’Actuació de Districte (PAD) 2024-2027 davant la manca de resposta de l’Ajuntament de Barcelona, un any i mig després d’haver lliurat el document inicial.

La Coordinadora d’associacions veïnals del districte de Sant Martí ha presentat aquest dijous a La Farinera del Clot les seves aportacions al debat del Programa d’Actuació de Districte (PAD) 2024-2027, davant la inacció del Consistori. El document, lliurat inicialment l’abril del 2024, recull un conjunt de propostes prioritàries per al districte que, fins avui, no han rebut cap resposta formal per part de l’Ajuntament.

Entre les actuacions proposades, el veïnat ha decidit enguany prioritzar tres àmbits clau: el dret a l’habitatge, la transició energètica i la necessitat de garantir els drets socials de la ciutadania. Segons la Coordinadora, es tracta de qüestions estructurals que afecten directament la qualitat de vida als barris del districte i que requereixen una planificació clara i compromisos concrets.

Quan es va presentar el document el 2024, el govern municipal es va comprometre a fer reunions anuals de seguiment i a treballar conjuntament amb la Coordinadora. Tanmateix, un any i mig després, l’Ajuntament no havia facilitat cap document ni convocat cap reunió amb les entitats veïnals fins aquest dimecres.

“Arran de la convocatòria d’aquesta roda de premsa, ens han convocat a una reunió el pròxim 11 de febrer, a la qual assistirem per reclamar que es compleixin els compromisos adquirits fa un any i mig”, ha explicat Hortènsia Curell, de l’Associació de Veïnes i Veïns del Clot-Camp de l’Arpa.

Per la seva banda, Joan Maria Soler, de l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou, ha criticat durament les declaracions del regidor del Districte, David Escudé, que durant la darrera audiència pública va qualificar el moviment veïnal de “voluntarisme”. “Les associacions de veïns i veïnes treballem de manera altruista per la millora del nostre entorn, de manera independent, crítica i ferma, i enxarxades amb l’associacionisme dels nostres barris. El sentiment comunitari és el que fa rics els nostres barris”, ha afirmat.

Finalment, Curell també ha posat sobre la taula la necessitat que el districte compti amb un regidor amb dedicació exclusiva. “Ens sembla molt gros que hàgim de compartir regidor amb el Districte de les Corts i amb la regidoria d’Esports. Encara que treballi molt, és impossible resoldre totes les qüestions del nostre districte”, ha denunciat.

