La CUP de Reus portarà a votació al ple fer participatiu el projecte de la platja entre vies de la zona nord

La CUP de Reus vol garantir que els veïns dels barris de la Mineta, Reus Nord i el barri Gaudí participin en el disseny de la remodelació dels terrenys cedits per ADIF al darrere l’estació principal de trens (platja de vies). És per això que portarà al ple municipal del d’aquest gener una moció per acordar que l’Ajuntament impulsi un procés participatiu ampli en el disseny, presentació i adaptació d’aquest espai: “volem que respongui el millor possible a les necessitats dels veïns i veïnes de la zona”, ha explicat la regidora de la CUP, Mònica Pàmies.
Conscients de la llarga durada que han de tenir els processos participatius perquè siguin amplis i representatius, els cupaires insten a engegar-ho tan aviat com es pugui per poder finalitzar-ho amb resultat consensuat abans de donar per tancat el projecte. Alhora, reclama al Govern Local tenir un calendari d’execució d’obra predefinit durant aquest mandat. “”Sabem que hi ha qüestions burocràtiques i tècniques que depenen d’ADIF, però ara que manen els mateixos a l’Estat Espanyol, a Catalunya i a Reus, no entendríem que el PSC no fos capaç de no deixar-ho tot tancat i definit”, subratlla la regidora.
Més transparència
El govern de Reus va anunciar a finals d’any 2025 un conveni entre ADIF i l’Ajuntament de Reus. En aquest pacte, ADIF cedeix els terrenys darrere l’estació principal (platja de vies) perquè la ciutat hi ubiqui una gran zona verda. La CUP s'ha mostrat predisposat a participar activament en aquest projecte, i ja s’ha reunit amb el PSC i ERC per explicar el projecte que ja va presentar en el mandat anterior, i amb el disseny del GRAN PARC del NORD. Es tracta d’un parc de 30.000 m², el més gran de la ciutat, que fa d’enllaç entre el passeig Misericòrdia, La Pastoreta, el passeig Prim i Sunyer, el passeig Mata i la Boca de la Mina. Una gran zona verda arbrada amb terra permeable que trenca la barrera actual entre l’estació de trens d’ADIF i la ruta de sud a nord de la ciutat. “Una ruta que creiem cal potenciar, amb més arbrat i més pacificació, per fomentar els camins saludables a peu i amb bicicleta, dins el nucli de la nostra ciutat”, defensa Pàmies.
En la reunió amb el regidor de Via Pública Daniel Marcos i amb la regidora d’Urbanisme, Marina Berasategui, la CUP va poder conèixer de primera mà els terminis del projecte, que es poden allargar fins al 2027-29 per saber quin format d’execució tindrà. “La ciutadania es mereix saber quan passaran les coses, no només quines passaran”, ha conclòs la regidora cupaire.