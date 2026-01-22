Llibertat.cat
Drets i Llibertats

solidaritat internacional
Fiare Banca Etica organitza a Barcelona la jornada "Finances per la Pau"

Fiare Banca Etica convoca aquest dissabte 24 de gener a Barcelona la jornada Finances per la Pau, un espai de reflexió i debat sobre el paper de les finances en la construcció de la pau, la justícia global i la solidaritat internacional.

22/01/2026 Drets i Llibertats

En un context global marcat per l’escalada de conflictes armats i l’augment de la despesa militar, Fiare Banca Etica convida la ciutadania a qüestionar el destí dels seus estalvis i el paper que juga el sistema financer en el sosteniment de la guerra o, per contra, en la promoció de la pau. Amb aquest objectiu, l’entitat organitza la jornada «Finances per la Pau», que tindrà lloc aquest dissabte 24 de gener a Barcelona.

La trobada vol obrir un debat necessari sobre on van a parar els diners que gestionen les entitats financeres i quines estructures econòmiques i polítiques s’estan finançant, tot posant el focus en les alternatives que ofereix l’economia social i solidària com a eina de transformació i de compromís amb la pau.

L’acte tindrà lloc a les 12.00 h a Bloc 4 (carrer de la Constitució, 19, Barcelona) i inclourà una taula rodona amb la participació de Tai Bonato (CreSud – Grup Banca Etica), Jordi Calvo (Centre Delàs d’Estudis per la Pau) i Ada Colau, exalcaldessa de Barcelona i membre de la Flotilla per la Llibertat. La sessió estarà moderada per la periodista Laia Soldevila, del mitjà Crític.

La jornada és d’entrada lliure i s’adreça a totes les persones interessades en la pau, la justícia global i el rol de les finances com a eina transformadora, en un moment en què creix el debat sobre la responsabilitat social dels bancs i l’impacte real de les decisions econòmiques en els conflictes internacionals.

