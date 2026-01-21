El Ple del Vendrell debatrà un estudi sobre limpacte acústic de les infraestructures de transport

Els grups municipals Som Poble–ERC, Comuns, Fem Vendrell i Primer el Vendrell portaran al Ple municipal del mes de gener una proposta de resolució per impulsar l’elaboració d’un estudi específic sobre l’impacte acústic de les infraestructures de transport al Vendrell. La iniciativa neix d’una demanda de la Federació Xarxa Vendrellenca i respon a la necessitat d’analitzar de manera rigorosa els efectes de l’elevada concentració d’infraestructures viàries i ferroviàries que travessen el terme municipal.
El Vendrell suporta una pressió notable derivada de la seva funció com a nus de comunicacions, amb infraestructures com el nus ferroviari de Sant Vicenç de Calders, l’estació de Rodalies del nucli urbà, la línia d’alta velocitat (TGV), l’autopista AP-7, l’autovia C-32 i la carretera N-340. Totes elles generen un impacte acústic i ambiental significatiu, especialment sobre zones residencials properes.
Un dels principals nusos ferroviaris del Camp de Tarragona
L’estació de Sant Vicenç de Calders és un dels principals nusos ferroviaris del Camp de Tarragona i del Corredor Mediterrani, amb la confluència de set línies de Rodalies i Regionals (R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16 i RT2). A aquest trànsit de passatgers s’hi afegeix un volum molt elevat de trens de mercaderies: només l’any 2020 es van registrar 11.808 circulacions, de les quals 1.488 corresponien a mercaderies perilloses.
Els trens de mercaderies, així com els serveis de les línies R4 i RT2, travessen el nucli urbà del Vendrell per la línia ferroviària interior, generant nivells elevats de contaminació acústica que afecten directament la població. Segons alerta la Federació Xarxa Vendrellenca, aquest trànsit podria incrementar-se de manera significativa amb la finalització de les obres del Corredor Mediterrani, especialment en franges horàries nocturnes, agreujant encara més les afectacions als barris propers.
Afectacions sobre la salut
Diversos estudis científics han posat de manifest que la contaminació acústica associada a les infraestructures de transport pot tenir efectes negatius sobre la salut, com alteracions del son, estrès, hipertensió o un deteriorament general del benestar. En aquest sentit, un estudi recent de la Universitat Rovira i Virgili als barris del Serrallo i del Francolí, a Tarragona, ha evidenciat l’impacte del soroll sobre la salut de la població.
Malgrat el pes estratègic del Vendrell i la càrrega d’infraestructures que suporta, actualment el municipi no disposa de cap estudi específic que permeti mesurar amb precisió l’abast d’aquestes afectacions ni planificar mesures correctores o de mitigació.
Contingut de la proposta
La proposta de resolució que es debatrà al Ple municipal sol·licita instar la Diputació de Tarragona a impulsar l’elaboració d’un estudi d’impacte acústic específic al Vendrell, en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament. L’estudi hauria d’incloure una cartografia detallada del soroll generat per les infraestructures viàries i ferroviàries, amb especial atenció al pas de trens de mercaderies per la línia interior, a les afectacions del nus de Sant Vicenç de Calders, a les previsions futures vinculades al Corredor Mediterrani i al pas del Tren d'Alta Velocitat per les urbanitzacions del municipi.
A més, es reclama que l’anàlisi incorpori una avaluació dels possibles efectes sobre la salut de la població i propostes de mesures orientades a reduir l’impacte acústic i millorar la qualitat de vida. L’acord també preveu traslladar la resolució a la URV, a la Generalitat, al Consell Comarcal del Baix Penedès i informar la Federació Xarxa Vendrellenca de totes les actuacions que se’n derivin.
Des de l’entitat veïnal, s’espera que la proposta compti amb el suport del conjunt del Ple municipal. Consideren que disposar d’un estudi rigorós és imprescindible per conèixer l’abast real de la contaminació acústica al Vendrell, exigir mesures correctores a les administracions competents i avançar en la protecció de la salut i el benestar dels veïns i veïnes del municipi.