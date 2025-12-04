Llibertat.cat
La Plataforma en defensa de lEnsenyament Públic crida a la vaga de l11D

Ensenyament
La Plataforma en defensa de lEnsenyament Públic crida a la vaga de l11D

Xonvoca manifestacions a València, Castelló i Alacant. Les entitats celebren que Rovira ja no siga el Conseller però anuncien que l’escola pública mereix dignitat i per això donen suport a la primera jornada de vaga de l’11 de desembre.

 

04/12/2025 Educació

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic torna a mobilitzar-se i dona suport a la vaga sindical convocada per al pròxim 11 de desembre, una jornada que consideren “necessària” per defensar la llengua, les condicions laborals del professorat, unes infraestructures educatives dignes i, en definitiva, un ensenyament públic de qualitat. Per això, fan una crida a tota la comunitat educativa —famílies, alumnat, docent i personal dels centres— a participar massivament en les manifestacions convocades a la vesprada.

Les mobilitzacions començaran a les 18.00 h de manera simultània a les tres capitals de província:

  • Alacant: Des de les escales de l’IES Jorge Juan fins a Casa de les Bruixes

  • Castelló: Plaça Aules (inici i fi)

  • València: De la plaça Sant Agustí a la plaça de la Mare de Déu

Manifest unitari i denúncia de precarietat

En acabar les manifestacions, la Plataforma llegirà un manifest unitari on denunciarà les condicions precàries en què treballa el professorat i la manca de recursos per garantir una atenció adequada a tot l’alumnat. El text també posarà el focus en les actuals polítiques lingüístiques, que consideren regressives, i reclamarà una reforma legislativa que protegisca i fomente l’ús del valencià als centres educatius.

Infraestructures deteriorades i retallades pendents

La millora de les instal·lacions educatives és un altre dels punts centrals de la convocatòria. La Plataforma exigeix la recuperació dels 121 milions d’euros retallats en infraestructures, així com un pla urgent per rehabilitar els centres afectats per la DANA, molts dels quals continuen funcionant en condicions que consideren “inadmissibles”.

Mobilitzacions creixents i possible vaga indefinida

La Plataforma adverteix que, si la Conselleria d’Educació i el nou govern valencià no actuen amb mesures immediates, les mobilitzacions continuaran. No descarten noves jornades de vaga i alerten que, si la situació no millora, el conflicte podria desembocar en una vaga indefinida que s’allargaria fins a final de curs.

