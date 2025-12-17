La Federació dAssociacions Veïnals de Badalona alerta que el desallotjament del B9 no resoldrà la pobresa ni el sensellarisme

Davant l’imminent desallotjament del B9, la Federació d’Associacions Veïnals de Badalona (FAVB) ha fet pública una nota en què alerta que la mesura no solucionarà el problema de fons i pot agreujar encara més la situació de pobresa i vulnerabilitat que viu la ciutat.
Segons la federació veïnal, les persones que actualment malviuen al B9 es troben en una situació “descoratjadora”: moltes no tenen papers, ni feina, ni drets, i en breu es quedaran també sense un sostre on poder sobreviure. La FAVB subratlla que no es tracta només d’un problema migratori, sinó sobretot d’un problema de pobresa estructural, que no para de créixer.
Una convivència deteriorada i veïnat desprotegit
La federació reconeix que la situació també és insostenible per al veïnat de l’entorn del B9. A mesura que ha augmentat el nombre de persones que hi viuen, la convivència s’ha anat deteriorant, generant una sensació d’inseguretat entre veïns i veïnes, que manifesten sentir-se amenaçats davant l’augment de conflictes i de delinqüència, així com una creixent incomprensió cap a la seva situació.
La FAVB remarca que es tracta d’un problema complex, difícil de resoldre sense polítiques socials sòlides que permetin donar respostes tant a les persones que viuen al B9 com al veïnat afectat.
Els desallotjaments no fan desaparèixer la pobresa
Un dels missatges centrals del comunicat és que els desallotjaments massius no eliminen la pobresa, sinó que la desplacen. La federació adverteix que cada vegada que en una ciutat es produeix un desallotjament d’aquest tipus, a les ciutats veïnes creixen o apareixen nous assentaments.
“Les persones i els problemes no desapareixen amb els desallotjaments”, assenyala la FAVB, sinó que canvien de lloc, sovint amb més precarietat i amb un patiment afegit. En aquest sentit, recorda que no totes les persones sense llar són immigrants, però sí que totes són pobres, i que la pobresa no fa més que augmentar.
Reclam de polítiques estructurals i habitatge social
Davant aquest escenari, la federació veïnal reclama polítiques socials decidides per part de l’Ajuntament de Badalona, així com solucions estructurals a nivell de la Generalitat. Entre les necessitats urgents, destaca la manca d’un pla d’habitatge social i la necessitat d’una voluntat política clara per reduir les desigualtats.
La FAVB defensa que la situació requereix la implicació de múltiples actors per trobar solucions viables i duradores, i recorda que fa pocs dies la Síndica de Greuges va convocar el Govern i els ajuntaments a una cimera sobre el sensellarisme, després de constatar un creixement significatiu de persones en situació de gran vulnerabilitat que viuen al carrer, així com la preocupació veïnal pel deteriorament de l’espai públic.
“L’únic camí és treballar conjuntament”
Per a la Federació d’Associacions Veïnals de Badalona, aquesta cimera marca el camí a seguir: el treball conjunt i coordinat entre administracions, amb l’objectiu de trobar solucions reals a una pobresa que no para de créixer.
“La pobresa no s’esfuma amb els desallotjaments”, conclou la federació, que insisteix en la necessitat d’afrontar el problema des d’una mirada social, estructural i de drets.