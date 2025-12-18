Llibertat.cat
El Parlament aprova la llei del Sindicat de Llogateres per regular els lloguers temporals i dhabitacions

Tot i l’aprovació al Parlament, el Sindicat de Llogateres adverteix que caldrà un nou pas al Congrés espanyol dels Diputats.

18/12/2025 Drets i Llibertats

El Parlament ha aprovat una llei impulsada pel Sindicat de Llogateres per regular els lloguers temporals i d’habitacions, una de les principals vies utilitzades pels especuladors per esquivar el topall de preus i expulsar llogateres de casa seva. La norma ha prosperat amb els vots del PSC, ERC, Comuns i la CUP, després de l’acord anunciat el passat 8 d’abril, pocs dies després de les mobilitzacions massives pel dret a l’habitatge del 5 d’abril.

La llei entrarà en vigor previsiblement la setmana vinent i regula tant el preu com les condicions d’aquest tipus de contractes, que fins ara funcionaven com una escletxa legal per incrementar rendes i forçar desnonaments encoberts. El text també preveu la creació d’un cos d’inspectors d’habitatge i la pròrroga de les qualificacions d’habitatge protegit en zones amb mercat d’habitatge tens.

Tot i l’aprovació al Parlament, el Sindicat de Llogateres adverteix que caldrà un nou pas al Congrés espanyol dels Diputats. Al febrer s’haurà de votar una modificació de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) per blindar la norma catalana i tapar els forats de la Llei estatal d’Habitatge que els rendistes continuen aprofitant per apujar els lloguers. Aquesta votació requerirà el suport de Junts, i davant aquest escenari ja s’estan començant a activar noves mobilitzacions.

El Sindicat també alerta que la llei arriba tard per a moltes llogateres que ja han estat expulsades o tenen procediments judicials oberts. En els darrers anys s’han multiplicat els casos d’empreses i fons voltors que compren blocs sencers per convertir-los en colivings o lloguers de temporada, com s’ha vist a Casa Orsola o en operacions de fons com Vandor o New Amsterdam Developers.

Des del moviment pel dret a l’habitatge insisteixen que les lleis només són efectives si s’apliquen i es fan complir. Reclamen un control proactiu, sancions i un Govern que garanteixi el compliment real de la regulació per aturar els abusos i protegir les llogateres amenaçades d’expulsió.

