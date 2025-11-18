Valls es prepara per a una nova edició del Correllengua dins les Jornades per la Llengua

Valls es mobilitza un any més per la llengua. En el marc de les V Jornades Valls per la Llengua, que se celebraran els dies 28 i 29 de novembre, la ciutat acollirà el diumenge 30 de novembre una nova edició del Correllengua, una cursa popular oberta a tothom que recorrerà 2,5 km pel centre històric corrent, caminant o amb patins.
La sortida serà a les 10 h al Pati, on també s’organitzarà un esmorzar popular un cop finalitzada la cursa, i on els participants i el públic podran gaudir de la presència de la Mulassa i el Bouet, que ballaran per animar l’acte. Al mateix espai s’hi instal·laran paradetes de promoció de la llengua catalana, en una jornada que vol conjugar esport, cultura i reivindicació.
Les inscripcions ja estan obertes a la web, i l’organització espera mantenir el ritme de participació de l’any passat, quan més de 300 persones van omplir els carrers de Valls per la llengua.
El Correllengua és una iniciativa d’abast nacional impulsada per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) que recorre els territoris dels Països Catalans per reivindicar el català com a llengua de cohesió social, identitat i futur. A Valls, la celebració del Correllengua s’integrarà dins d’un cap de setmana d’activitats emmarcades en les Jornades per la Llengua, una iniciativa que ja és una cita consolidada al calendari cultural i cívic de la ciutat.