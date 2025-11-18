S'aprova la ponència de la Llei contra el frau dels lloguers de temporada

Límit de preus als lloguers temporals i d’habitacions
La proposta planteja modificar de manera quirúrgica alguns articles de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), amb l’objectiu de posar fi al frau massiu que s’està produint per saltar-se la regulació: el límit de preus s’aplicarà també als contractes de temporada i d’habitacions.
Amb aquesta reforma, els contractes de lloguer temporal comptaran amb les mateixes garanties que un contracte habitual, com ara, la prohibició de cobrar els honoraris, els límits de fiança o la regulació dels lloguers. Només es podran fer lloguers temporals de 12 mesos com a màxim si se’n justifica la causa. Si aquesta no està justificada o si s’encadenen contractes temporals amb els mateixos llogaters, el contracte passarà a ser automàticament de 5 o 7 anys.
Pel que fa als lloguers d’habitacions, passen a tenir el preu regulat (la suma de la renda de les habitacions no podrà superar el topall establert per als pisos) i els llogaters queden protegits amb les mateixes garanties que si tinguessin un lloguer habitual de tot un pis.
Menys despeses per als llogaters: el cobrament d’IBI queda prohibit definitivament
- Aquesta proposició també acaba amb altres escletxes de la Llei d’Habitatge que els rendistes utilitzaven per seguir apujant preus:
- Es prohibeix el cobrament d’IBI i d’assegurances d’impagament als llogaters
- Quan la finca sigui d’un sol propietari, també es prohibeix el cobrament de despeses de comunitat al llogater
- Es prohibeix el cobrament de despeses immobiliàries com ara les visites, el canvi de subministraments o l’assessorament per tal d’evitar el frau en el cobrament d’honoraris
- Es permet al llogater fer reparacions i descomptar-ne el cost a la renda, en els casos en què el propietari no estava complint amb la seva obligació
- Es facilita la devolució de la fiança
- Es prohibeixen les indemnizacions al arrendador si el llogater rescindeix el contracte abans de la seva finalitzaicó