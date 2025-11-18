Llibertat.cat
S'aprova la ponència de la Llei contra el frau dels lloguers de temporada

La llei proposada pel Sindicat de Llogateres per acabar amb el frau dels lloguers temporals i d’habitacions ha aconseguit avui la majoria per tirar endavant a la comissió d’habitatge del Congrés Diputats de l'estat espanyol.

18/11/2025 Drets i Llibertats
Un any i quatre mesos després que els sindicats de llogateres registressin la seva proposta al Congrés, el PSOE i el PNB s’hi han sumat. La necessitat d’acabar urgentment amb els forats legals que permeten l’estafa als llogaters ha permès arribar a un acord transversal. Amb el vot d’aquests dos partits, i el dels que ja s’havien significat a favor -ERC, Bildu, Sumar, Podemos i BNG-, la ponència de la llei ha aprovat avui el text que anirà al Senat, on es votarà en menys de dos mesos i s’enviarà de nou al Congrés per a la seva votació definitiva en plenari.

Límit de preus als lloguers temporals i d’habitacions
La proposta planteja modificar de manera quirúrgica alguns articles de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), amb l’objectiu de posar fi al frau massiu que s’està produint per saltar-se la regulació: el límit de preus s’aplicarà també als contractes de temporada i d’habitacions.

Amb aquesta reforma, els contractes de lloguer temporal comptaran amb les mateixes garanties que un contracte habitual, com ara, la prohibició de cobrar els honoraris, els límits de fiança o la regulació dels lloguers. Només es podran fer lloguers temporals de 12 mesos com a màxim si se’n justifica la causa. Si aquesta no està justificada o si s’encadenen contractes temporals amb els mateixos llogaters, el contracte passarà a ser automàticament de 5 o 7 anys.

Pel que fa als lloguers d’habitacions, passen a tenir el preu regulat (la suma de la renda de les habitacions no podrà superar el topall establert per als pisos) i els llogaters queden protegits amb les mateixes garanties que si tinguessin un lloguer habitual de tot un pis.

Menys despeses per als llogaters: el cobrament d’IBI queda prohibit definitivament
- Aquesta proposició també acaba amb altres escletxes de la Llei d’Habitatge que els rendistes utilitzaven per seguir apujant preus:

- Es prohibeix el cobrament d’IBI i d’assegurances d’impagament als llogaters

- Quan la finca sigui d’un sol propietari, també es prohibeix el cobrament de despeses de comunitat al llogater

- Es prohibeix el cobrament de despeses immobiliàries com ara les visites, el canvi de subministraments o l’assessorament per tal d’evitar el frau en el cobrament d’honoraris

- Es permet al llogater fer reparacions i descomptar-ne el cost a la renda, en els casos en què el propietari no estava complint amb la seva obligació

- Es facilita la devolució de la fiança

- Es prohibeixen les indemnizacions al arrendador si el llogater rescindeix el contracte abans de la seva finalitzaicó

 

