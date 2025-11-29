Neva, de Nomada Studios, proclamat com a videojoc en català de lany als Premis SAGA

Neva, de Nomada Studios, ha estat proclamat com a videojoc en català de l'any aquest dissabte, durant la segona jornada de SAGA, saló del gaming, un esdeveniment que va arrencar ahir i s'allargarà fins diumenge a la tarda a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat. En aquesta segona jornada del saló, organitzat per Plataforma per la Llengua amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el protagonisme l'han tingut els creadors de videojocs, especialment els guanyadors dels quarts Premis SAGA. Durant aquest dissabte, també han arrencat les competicions de la Copa de les Estrelles dels millors equips de la competició LIOP del League of Legends (LOL) i el primer torneig internacional oficial de Super Smash Bros que es retransmet en català. SAGA, que arriba enguany a la quarta edició, té per objectiu ajuntar tots els actors del sector dels videojocs dels territoris de parla catalana i demostrar-los el valor de la llengua per connectar amb el públic.
Aquest dissabte el saló ha lliurat els quarts Premis SAGA als millors videojocs de l'any que inclouen el català, una iniciativa que vol incentivar la producció de videojocs en la nostra llengua. El guardó principal, el Premi al videojoc en català de l'any, ha estat per a Neva, de l'estudi barceloní Nomada Studio, que s'ha endut també el premi al millor art visual i al millor disseny de so. Neva és un joc de plataformes i trencaclosques en què una guerrera, l’Alba, acompanyada d’una petita lloba amb poders màgics, Neva, emprèn una aventura trepidant i perillosa per fer front a una força obscura que destrueix tot el que troba.
El Premi al videojoc en català de millor narrativa ha estat per a Luto, de Broken Bird Games, i el premi a la millor jugabilitat, per a Is This Seat Taken?, de Poti Poti Studio. Pel que fa al Premi al videojoc en català amb més impacte social, l’ha rebut Lola Vendetta a la universitat de la vida, de Cubus Games, que també ha estat el guanyador del premi del públic.
En el marc del lliurament dels premis, s'ha lliurat, conjuntament amb l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC), el guardó al creador de l'any de contingut en català sobre videojocs. N'ha estat mereixedora Laia Patau (@laiapaf), que ha aprofitat l'entrega de premis per reivindicar més presència de les dones al món dels videojocs. La gala ha servit per destacar els videojocs que estan preparant els estudis ara mateix i ha emès tràilers d'alguns dels productes que sortiran aviat al mercat. Amb la voluntat de donar més visibilitat a les empreses desenvolupadores, a l’espai SAGA TV enguany el presentador LópezNorman44 fa conèixer en directe les novetats dels estudis presents al saló a través d’un programa a Twitch.
A més, aquesta tarda les empreses també han pogut coincidir, en una visita institucional, amb el conseller F. Xavier Vila, de Política Lingüística; el director general de Política Lingüística en els àmbits tecnològic i audiovisual, Roger Serra; la directora general d’Innovació i Cultura Digital del Departament d’Empresa i Treball, Marisol López; el director general d’Economia Social i Solidària i Cooperativisme del mateix departament, David Bonvehí; la directora general de Societat Digital, Sandra Ruiz; el secretari de Millora Educativa del Departament d’Educació i Formació Professional, Ignasi Giménez; i la directora general d’Innovació, Digitalització i Currículum de la conselleria, Sònia Fernàndez.
La quarta edició dels Premis SAGA
Els Premis SAGA volen fer valdre la qualitat i el potencial dels videojocs en català i incentivar més empreses desenvolupadores a incloure la nostra llengua en les seves produccions. Tot i que la presència del català als videojocs continua sent residual, cal tenir en compte que Catalunya és un dels territoris més atractius d'Europa per a la inversió estrangera en videojocs, i que ara per ara concentra el 53 % de la facturació d'aquest sector a l'Estat espanyol.
Enguany, el jurat dels premis ha estat format per Eulàlia Febrer, professora de disseny de so al CITM i subdirectora de l'Àrea de Música de la Universitat Internacional de la Rioja (UNIR); Gisela Vaquero, desenvolupadora i fundadora de Jellyworld Games; Patrick Urbano, director i guionista de televisió i presentador del programa Tres Vides de 3Cat, i Xevi de Sardi, professor del cicle d'Animació 3D i jocs a l'Institut Obert de Catalunya, així com els membres designats per Gaming.cat, Lúdica i Plataforma per la Llengua.