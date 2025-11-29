Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura Llengua

Neva, de Nomada Studios, proclamat com a videojoc en català de lany als Premis SAGA

Català
Neva, de Nomada Studios, proclamat com a videojoc en català de lany als Premis SAGA

L’arrencada del primer torneig internacional oficial de Super Smash Bros en català i l’inici de la Copa de les Estrelles de la competició LIOP del League of Legends, altres protagonistes d'aquest dissabte a SAGA, saló del gaming

29/11/2025 Llengua

Neva, de Nomada Studios, ha estat proclamat com a videojoc en català de l'any aquest dissabte, durant la segona jornada de SAGA, saló del gaming, un esdeveniment que va arrencar ahir i s'allargarà fins diumenge a la tarda a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat. En aquesta segona jornada del saló, organitzat per Plataforma per la Llengua amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el protagonisme l'han tingut els creadors de videojocs, especialment els guanyadors dels quarts Premis SAGA. Durant aquest dissabte, també han arrencat les competicions de la Copa de les Estrelles dels millors equips de la competició LIOP del League of Legends (LOL) i el primer torneig internacional oficial de Super Smash Bros que es retransmet en català. SAGA, que arriba enguany a la quarta edició, té per objectiu ajuntar tots els actors del sector dels videojocs dels territoris de parla catalana i demostrar-los el valor de la llengua per connectar amb el públic.  

Aquest dissabte el saló ha lliurat els quarts Premis SAGA als millors videojocs de l'any que inclouen el català, una iniciativa que vol incentivar la producció de videojocs en la nostra llengua. El guardó principal, el Premi al videojoc en català de l'any, ha estat per a Neva, de l'estudi barceloní Nomada Studioque s'ha endut també el premi al millor art visual i al millor disseny de so. Neva és un joc de plataformes i trencaclosques en què una guerrera, l’Alba, acompanyada d’una petita lloba amb poders màgics, Neva, emprèn una aventura trepidant i perillosa per fer front a una força obscura que destrueix tot el que troba.  

El Premi al videojoc en català de millor narrativa ha estat per a Luto, de Broken Bird Games, i el premi a la millor jugabilitat, per a Is This Seat Taken?, de Poti Poti Studio. Pel que fa al Premi al videojoc en català amb més impacte social, l’ha rebut Lola Vendetta a la universitat de la vida, de Cubus Games, que també ha estat el guanyador del premi del públic.  

En el marc del lliurament dels premis, s'ha lliurat, conjuntament amb l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC), el guardó al creador de l'any de contingut en català sobre videojocs. N'ha estat mereixedora Laia Patau (@laiapaf), que ha aprofitat l'entrega de premis per reivindicar més presència de les dones al món dels videojocs. La gala ha servit per destacar els videojocs que estan preparant els estudis ara mateix i ha emès tràilers d'alguns dels productes que sortiran aviat al mercat. Amb la voluntat de donar més visibilitat a les empreses desenvolupadores, a l’espai SAGA TV enguany el presentador LópezNorman44 fa conèixer en directe les novetats dels estudis presents al saló a través d’un programa a Twitch.

A més, aquesta tarda les empreses també han pogut coincidir, en una visita institucional, amb el conseller F. Xavier Vila, de Política Lingüística; el director general de Política Lingüística en els àmbits tecnològic i audiovisual, Roger Serra;  la directora general d’Innovació i Cultura Digital del Departament d’Empresa i Treball, Marisol López;  el director general d’Economia Social i Solidària i Cooperativisme del mateix departament, David Bonvehí; la directora general de Societat Digital, Sandra Ruiz; el secretari de Millora Educativa del Departament d’Educació i Formació Professional, Ignasi Giménez; i la directora general d’Innovació, Digitalització i Currículum de la conselleria, Sònia Fernàndez

La quarta edició dels Premis SAGA

Els Premis SAGA volen fer valdre la qualitat i el potencial dels videojocs en català i incentivar més empreses desenvolupadores a incloure la nostra llengua en les seves produccions. Tot i que la presència del català als videojocs continua sent residual, cal tenir en compte que Catalunya és un dels territoris més atractius d'Europa per a la inversió estrangera en videojocs, i que ara per ara concentra el 53 % de la facturació d'aquest sector a l'Estat espanyol.  
 
Enguany, el jurat dels premis ha estat format per Eulàlia Febrer, professora de disseny de so al CITM i subdirectora de l'Àrea de Música de la Universitat Internacional de la Rioja (UNIR); Gisela Vaquero, desenvolupadora i fundadora de Jellyworld Games; Patrick Urbano, director i guionista de televisió i presentador del programa Tres Vides de 3Cat, i Xevi de Sardi, professor del cicle d'Animació 3D i jocs a l'Institut Obert de Catalunya, així com els membres designats per Gaming.cat, Lúdica i Plataforma per la Llengua
El dissabte a SAGA: competicions, xerrades i el primer torneig oficial de Super Smash Bros 4 Glory en català 

Durant aquest dissabte, en el marc del saló, a més del lliurament dels Premis SAGA també han arrencat les competicions de la Copa de les Estrelles dels millors equips de la competició LIOP del League of Legends (LOL). Organitzades i locutades en català per Gamesports Electrònics, acabaran demà i enfrontaran el guanyador amb el Futbol Club Barcelona, flamant guanyador de l'split d'estiu de la SúperLiga, en un partit d'exhibició.  

A la LAN Party, més de 200 persones han passat tot el dia i passaran tota la nit fins demà a la tarda jugant amb el seu ordinador o consola a diferents jocs. Pel que fa a l’Espai Fighting de la LAN Party, hi ha arrencat el primer torneig oficial de Super Smash Bros 4 Glory locutat en català. S’allargarà fins demà i hi participen més de 180 jugadors, entre els quals alguns dels millors del món: els japonesos Asimo i Gackt, els mexicans Mkleo, MkBigBoss i Chag; el marroquí Raarchyor, el britànic Luugi, el barceloní Sisqui i el madrileny AndresFn. El fet que sigui un torneig oficial vol dir que dona punts per al circuit competitiu. 

Pel que fa a les activitats formatives i de debat, Plataforma per la Llengua ha organitzat una xerrada sobre el projecte WEL d'accessibilitat als videojocs per a persones amb dislèxia i sobre narratives digitals i accessibilitat des d'una mirada transversal. També s’ha presentat una guia de perspectiva de gènere als videojocs, i Sugar VR ha organitzat una conferència sobre realitat virtual inclusiva, que ha comptat amb interpretació en llengua de signes catalana. La revista 3dNassos ha dinamitzat una taula rodona sobre la importància del contingut en català sobre videojocs, i RetroBarcelona n’ha organitzat una altra sobre el programa Videoxoc, dedicat als videojocs, que TV3 emetia els anys noranta i que va marcar tota una generació. A més, durant el matí, a l’escenari principal hi ha hagut l’enregistrament en directe del pòdcast de Lúdica, la revista de capçalera dels aficionats catalans als videojocs, que també és coorganitzadora, amb Gaming.cat i Plataforma per la Llengua, dels Premis SAGA. 

Durant el dia d'avui, la LAN Party, que es va obrir ahir, ja ha funcionat a ple rendiment amb desenes de videojocs i una dotzena de tornejos per jugar fins a 56 hores. La setantena d'expositors de la zona firal s'han pogut fer conèixer entre el públic visitant i han deixat provar alguns dels seus jocs en català, i el públic assistent també ha pogut jugar i comprar videojocs jocs antics a l’espai RetroBarcelona, descobrir la zona de videoconsoles amb els videojocs més populars, una zona de simuladors de conducció, i en punts de joc de realitat virtual. 
 
 
Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Fa un any que ens va deixar l'amic i company Joan Rocamora i Aguilera
  2. Els sindicats deducació presenten un ultimàtum al Departament i anuncien noves jornades de lluita
  3. El govern de Sant Just Desvern rebutja personar-se en el cas de la violència policial
  4. El que no vam tombar el 78 encara ens governa
  5. Castelló per la Llengua commemora el 93è aniversari de les Normes de Castelló
  6. Poble Lliure i La Forja convoquen un acte polític nacional per fer foc nou a lindependentisme desquerres
  7. El Correllengua Agermanat 2026 passarà per més de 80 municipis dels Països Catalans
  8. Lamic, el germà
  9. 25 anys sense l'Antoní Massaguer
  10. IAEDEN-Salvem lEmpordà denuncia que la finca de Garbet incompleix la normativa i restringeix laccés a un camí tradicional
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid