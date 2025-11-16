Llibertat.cat
La Xarxa Europea per a la Igualtat Lingüística declara lemergència pel descens de lús social del català

L’assemblea de l’ELEN, celebrada a Barcelona, reclama accions coordinades i polítiques actives de revitalització lingüística

16/11/2025 Llengua

La Xarxa Europea per a la Igualtat Lingüística (ELEN) ha declarat la situació “d’emergència” pel descens de l’ús social del català. En una resolució aprovada aquest dissabte a Barcelona, durant la seva assemblea general anual, l’entitat alerta que la vitalitat futura de la llengua està en risc i reclama “una acció coordinada entre institucions públiques, entitats de la societat civil i mitjans de comunicació” per revertir la situació.

L’ELEN, que agrupa una vuitantena d’organitzacions de defensa de llengües minoritzades d’arreu d’Europa, exigeix també que els governs impulsin “polítiques actives” per a la revitalització lingüística i per al reconeixement legal dels drets dels parlants. Entre les reivindicacions, destaca la demanda que el català, el gallec i l’euskera siguin oficials a la Unió Europea.

L’assemblea celebrada a Barcelona —organitzada enguany pel CIEMEN— ha centrat una part dels seus treballs en l’ús de les noves tecnologies i les xarxes socials per potenciar les llengües minoritzades. També s’hi ha debatut l’actualització de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics, publicada el 1996.

El relator especial de l’ONU per a les minories, Nicolas Levrat, ha participat en les sessions i ha anunciat que el 2026 impulsarà una missió a la Unió Europea per analitzar l’estat dels drets de les minories, incloses les lingüístiques.

Segons l’ELEN, el cas del català és especialment preocupant pel retrocés sostingut del seu ús social i la manca d’un marc jurídic que en garanteixi la plena oficialitat i protecció. L’entitat adverteix que, sense un canvi de tendència, “el futur de la llengua com a eina viva i de cohesió social queda compromès”.

