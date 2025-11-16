La Conselleria dEducació impedeix triar el valencià com a llengua base al batxillerat en la plataforma de gestió dels centres escolars

Plataforma per la Llengua del País Valencià alerta d'una incidència greu en l'aplicació de gestió educativa ITACA que, de nou, arracona el valencià en el procés de consulta i aplicació de la llengua base als centres educatius. Diversos claustres, reunits ahir per a aprovar la Programació General Anual (PGA) dels seus centres, han detectat que el sistema impedeix establir el valencià com a llengua base en l'etapa de batxillerat, fins i tot en centres de poblacions valencianoparlants on els resultats de les votacions de les famílies i els percentatges de docència superen àmpliament els requisits. Plataforma per la Llengua reclama a la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació que rectifique immediatament, restituïsca les opcions lingüístiques vulnerades i demane disculpes.
El que s'ha detectat és que en introduir a ITACA que la llengua triada per les famílies és el valencià, l'aplicació imposa automàticament acceptar que el valencià és la llengua "no base", quan en realitat sí que ho és. L'Assemblea de Docents pel Valencià considera que no deu ser una errada. És un menyspreu més a la tasca del professorat i a la tria de les famílies.
Aquest fet no és aïllat. Plataforma per la Llengua del País Valencià està recopilant testimonis de molts centres i ha constatat que la Conselleria d'Educació acumula diversos episodis similars, sempre amb conseqüències negatives per al valencià. L'entitat considera inacceptables les reiterades disfuncions administratives i exigeix la revisió urgent d'ITACA.
Aquesta incidència se suma a les nombroses disfuncions que ja van marcar el procés de consulta sobre la llengua base. Durant el mes de febrer, Famílies pel Valencià i Plataforma per la Llengua van rebre centenars de queixes: col·lapse total del web el primer dia, impossibilitat de triar el valencià en el format vertical als telèfons mòbils -fet que vulnera els requisits d'accessibilitat per al sector públic-, errors en el cens, problemes d'autenticació i un barem que no reconeixia correctament les dades. Tot això va comprometre la transparència i la validesa del procés, i va vulnerar el principi de seguretat jurídica i els drets dels participants.
Les famílies amb fills en acollida o en procés d'adopció tampoc van poder votar durant la major part del període, ja que la Conselleria no va aclarir el procediment fins al 26 de febrer, quan el termini per a presentar reclamacions sobre el cens ja havia finalitzat. A tot això s'afegeix l'escletxa digital, que ha obligat els centres educatius -sovint amb recursos limitats- a posar els seus equips a disposició de les famílies per a garantir que pogueren exercir el dret de vot.
Davant d'aquesta acumulació d'episodis, Plataforma per la Llengua del País Valencià reclama a la Conselleria que rectifique i demane disculpes per les disfuncions reiterades que han perjudicat la llengua pròpia en totes les fases del procés. L'entitat es manté en contacte permanent amb la comunitat educativa i continuarà informant de qualsevol novetat relativa a aquesta incidència i a la resta d'irregularitats detectades