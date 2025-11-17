La Comissió 31 de Maig de Granollers reivindica la memòria antifeixista amb motiu dels 50 anys de la mort de Franco

La Comissió 31 de Maig ha fet públic el programa d’actes per commemorar el 50è aniversari de la mort del dictador Francisco Franco amb un missatge clar: preservar la memòria democràtica i antifeixista és imprescindible per combatre el negacionisme i l’ascens dels discursos autoritaris.
“Recordem no per mirar enrere, sinó per entendre el present i defensar els valors democràtics que continuen amenaçats”. Amb aquest missatge, la Comissió 31 de Maig presenta un cicle d’activitats a Granollers que, coincidint amb el cinquantè aniversari de la mort de Franco, vol recuperar la memòria de la repressió i reivindicar la lluita antifranquista com a eina pedagògica davant el revisionisme i la banalització del feixisme.
El context actual, marcat per l’avenç de moviments totalitaris i l’ús polític de la desinformació, és —segons la comissió— un recordatori que “ignorar el passat és un luxe que cap societat democràtica es pot permetre”.
Els actes programats inclouen un cinefòrum i una xerrada-debat que connecten la repressió franquista amb les lluites socials i de memòria:
Programa d’actes:
Dimecres 26 de novembre – 19h – La Malgirbada
Cinefòrum: “Els buits”
Curtmetratge i debat sobre la violència contra les dones durant el franquisme i la Transició.
Organitzen: Granollers Feminista i Feministes Anticapitalistes dels PPCC.
Divendres 12 de desembre – 19h – Sala Tarafa
Xerrada-debat: “L’Assemblea de Catalunya a Granollers”
Amb Joan Garriga Andreu, doctor en història i advocat.
Memòria de les manifestacions de l’Assemblea de Catalunya a Granollers (1973–1975).
La Comissió 31 de Maig alerta que, cinquanta anys després, la impunitat simbòlica i política del franquisme encara persisteix en institucions, discursos i espais públics. Per això reivindica la necessitat d’un relat democràtic rigorós que contraresti qualsevol intent de blanquejar la dictadura o minimitzar els seus crims, especialment els que van afectar les dones i la realitat nacional catalana.
Crida a la participació
La Comissió anima la ciutadania i els mitjans a sumar-se als actes i a defensar una memòria crítica i antifeixista: “Només amb una ciutadania informada i compromesa podem frenar les derives autoritàries que ressorgeixen avui arreu del món”.