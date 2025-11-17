Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura Història

La Comissió 31 de Maig de Granollers reivindica la memòria antifeixista amb motiu dels 50 anys de la mort de Franco

Memòria històrica
La Comissió 31 de Maig de Granollers reivindica la memòria antifeixista amb motiu dels 50 anys de la mort de Franco

Granollers acull un cicle d’activitats que posa el focus en la repressió franquista, la Transició i la vigència del feixisme al segle XXI.

17/11/2025 Història

La Comissió 31 de Maig ha fet públic el programa d’actes per commemorar el 50è aniversari de la mort del dictador Francisco Franco amb un missatge clar: preservar la memòria democràtica i antifeixista és imprescindible per combatre el negacionisme i l’ascens dels discursos autoritaris.

“Recordem no per mirar enrere, sinó per entendre el present i defensar els valors democràtics que continuen amenaçats”. Amb aquest missatge, la Comissió 31 de Maig presenta un cicle d’activitats a Granollers que, coincidint amb el cinquantè aniversari de la mort de Franco, vol recuperar la memòria de la repressió i reivindicar la lluita antifranquista com a eina pedagògica davant el revisionisme i la banalització del feixisme.

El context actual, marcat per l’avenç de moviments totalitaris i l’ús polític de la desinformació, és —segons la comissió— un recordatori que “ignorar el passat és un luxe que cap societat democràtica es pot permetre”.

Els actes programats inclouen un cinefòrum i una xerrada-debat que connecten la repressió franquista amb les lluites socials i de memòria:

Programa d’actes:

Dimecres 26 de novembre – 19h – La Malgirbada
Cinefòrum: “Els buits”
Curtmetratge i debat sobre la violència contra les dones durant el franquisme i la Transició.
Organitzen: Granollers Feminista i Feministes Anticapitalistes dels PPCC.

Divendres 12 de desembre – 19h – Sala Tarafa
Xerrada-debat: “L’Assemblea de Catalunya a Granollers”
Amb Joan Garriga Andreu, doctor en història i advocat.
Memòria de les manifestacions de l’Assemblea de Catalunya a Granollers (1973–1975).

La Comissió 31 de Maig alerta que, cinquanta anys després, la impunitat simbòlica i política del franquisme encara persisteix en institucions, discursos i espais públics. Per això reivindica la necessitat d’un relat democràtic rigorós que contraresti qualsevol intent de blanquejar la dictadura o minimitzar els seus crims, especialment els que van afectar les dones i la realitat nacional catalana.

Crida a la participació
La Comissió anima la ciutadania i els mitjans a sumar-se als actes i a defensar una memòria crítica i antifeixista: “Només amb una ciutadania informada i compromesa podem frenar les derives autoritàries que ressorgeixen avui arreu del món”.

 

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. El veïnat i lANC de Sant Just Desvern mantenen la mobilització davant la inacció del govern municipal sobre lagressió policial
  2. Èxit d'assistència a la XXIII edició dels Premis Joan Coromines a Mataró
  3. Homenatge a Joan Rocamora i presentació dels llibres "Escrits en llibertat" i "Joan Rocamora un retrat calidoscòpic"
  4. A judici agents de la Policia Nacional espanyola de Terrassa
  5. Recollida de signatures per la retirada d'una denúncia en una protesta antimonàrquica a Montserrat
  6. Pensar i fer (4). El joc institucional
  7. Laltre centre de tortura de la Via Laietana
  8. La Fundació Randa commemora els 50 anys de la Plantada de Xirinacs davant la Model
  9. Manifestació a Alacant: Defensem la llengua, Som País Valencià
  10. Crida a omplir Urquinaona per exigir millores laborals a Educació
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid