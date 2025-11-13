Anònims Granollers aplega la xerrada/debat "Com arribem a ser la persona que som?" a càrrec de de Jordi Abarca, terapeuta.
L'acte convida a reconèixer i prendre consciència de com les experiències intrauterines, infantils i adolescents modelen el nostre caràcter i la manera com percebem la vida.
La teràpia Psico-Corporal. És un sistema terapèutic complex que busca integrar la part cognitiva amb la corporal i la instintiva-emocional. Engloba tot un aprenentatge de coneixements teòrics, pràctics i metodològics. També es complementa amb seminaris vivencials i amb el propi procés personal.