AVANT publica Nosaltres, el primer EP de trap en valencià

El grup AVANT, pioner del trap en valencià, fa un pas endavant amb la publicació del seu primer EP, “Nosaltres”, disponible des del 20 de novembre. El treball recull les primeres composicions del duet format per Tomàs Torres Martín (veu i lletres) i Pol Mut Gosp (producció), dos joves de Benimaclet que han crescut amb la música urbana i han decidit fer-la en la seva llengua, des del barri i per al barri.
La cançó que dona nom a l’EP compta amb un videoclip —embargat fins al 20 de novembre— que es pot veure a través del canal oficial del grup. El tema “Nosaltres” encapçala un disc gravat íntegrament a casa de Tomàs, lluny d’estudis i produccions convencionals, fet que reforça el caràcter directe i autogestionat del projecte.
Amb una sonoritat marcada per la fusió de ritmes de trap amb guitarres elèctriques i acústiques, “Nosaltres” inclou cinc cançons: “Nosaltres”, “Quan no estem junts”, “Tot o res”, “Abans de vore el sol” i “No em para”. Les lletres parlen de relacions, rutina, resistència i esperança, oferint una mirada quotidiana i compromesa. La combinació entre bases festives i missatges íntims defineix una proposta que connecta amb les experiències de la seva generació.
AVANT té una clara voluntat de contribuir al sorgiment d’una escena de música urbana en valencià “del carrer i per al carrer”, i aposta per normalitzar l’ús de la llengua en espais freqüentats pel jovent. El grup vol demostrar que es pot fer trap en valencià sense perdre qualitat ni connectivitat amb els ritmes globals.
Abans de l’EP, AVANT ja havia publicat diversos singles —“Més Fort”, “Abraços Virtuals”, “No em para”— que han servit per perfilar el seu estil i fer-lo sonar en escenaris com la FESC de Barcelona o la Garriga. La presentació oficial en directe tindrà lloc el 13 de desembre a Solcs Kulturals (Benimaclet), en un concert que pretén consolidar el seu enllaç amb el barri i la seva escena cultural.
Sobre AVANT
AVANT és un duo format per Tomàs Torres i Pol Mut, dos joves del barri de Benimaclet (València) que aposten per fer trap en valencià, inspirats per referents com Lil Baby o Mike Dean. Amb un so que s’allunya dels esquemes habituals de la música feta al País Valencià, combinen ritmes com el trap, el drill o el braz funk amb lletres arrelades al dia a dia: relacions fugaçes, precarietat i resistència.
El grup sorgeix de l’escena alternativa de Benimaclet i representa una nova etapa per a la música urbana en valencià, amb un to fresc, compromès i profundament connectat al territori.