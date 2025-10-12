Zeroport alerta que lacord sobre laeroport del Prat és només un ajornament del projecte dampliació

La plataforma Zeroport, de la qual forma part Ecologistes en Acció de Catalunya, ha advertit que l’acord referent a l’aeroport del Prat aprovat ahir al Congreso espanyol de Diputados, en el marc de la nova Llei de Mobilitat Sostenible, no suposa una aturada real del projecte d’ampliació, sinó únicament un ajornament temporal. Segons l’entitat, el fre actual és fruit dels impediments ambientals i procedimentals que arrossega el projecte des de fa temps, i que podrien derivar en una tramitació llarga o fins i tot inviable.
Zeroport considera positiu que el debat polític sobre l’ampliació hagi arribat al Congrés espanyol, ja que ha servit per visibilitzar la contradicció entre continuar invertint en infraestructures fòssils i els objectius internacionals de reducció d’emissions i protecció dels ecosistemes. Tot i això, la plataforma lamenta que el PSOE “s’entossudeixi a mantenir els seus objectius d’ampliació de la capacitat aeroportuària i portuària” i denuncia la manca de valentia de bona part dels seus socis per plantar cara i frenar-los.
Pel que fa a la Llei de Mobilitat Sostenible, Zeroport lamenta “l’oportunitat perduda” per impulsar un model de transport realment responsable davant l’emergència climàtica. Entre les principals mancances, el col·lectiu assenyala:
-
L’absència d’una moratòria a les ampliacions d’aeroports i ports i d’un pla per reduir progressivament el transport aeri i marítim.
-
La manca d’una fiscalitat ambiental que limiti el trànsit aeri i marítim.
-
El silenci sobre la indústria dels creuers, qualificada d’“altament nociva i supèrflua”.
-
L’absència de mesures per reduir vols amb alternativa ferroviària i per restringir els vols nocturns i els jets privats.
Davant aquest escenari, Zeroport reivindica la necessitat de mantenir i ampliar la lluita social fins aconseguir descartar definitivament el projecte d’ampliació del Prat, així com altres projectes equivalents, com els del Port de Barcelona, el Port de València. Segons la plataforma, aquestes ampliacions són “incoherents, injustes i indesitjables des dels punts de vista climàtic, ambiental, econòmic i social”.
Zeroport afirma que continuarà teixint aliances amb moviments socials, ecologistes i veïnals d’arreu del territori per enfortir la resistència i impulsar un canvi de model cap a una mobilitat justa, sostenible i que posi la vida al centre.