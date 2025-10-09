Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Política

Rebrota la CUP a Molins de Rei en assemblea oberta

Moviment popular
Rebrota la CUP a Molins de Rei en assemblea oberta

Serà  a la sala d'actes del Poliesportiu Municipal aquest dissabte 11 d'octubre a les 11h del matí.

09/10/2025 Política
Durant els darrers mesos, la CUP Molins s’ha reactivat. Amb la incorporació de nous i noves militants, l’assemblea de la CUP ha deixat enrere el guaret iniciat fa dos anys, i rebrota amb les ganes renovades. Segurament ja heu pogut veure pel poble i per les xarxes nous cartells i enganxines que hem fet i adjuntem més avall.

Amb aquest correu, volem especialment convidar-vos a totes les que heu participat, us heu apropat o heu volgut estar al dia de la feina que feia la CUP i ens vau donar el vostre contacte. A l'assemblea oberta debatrem sobre com encarar els temps que ara venen, els problemes del poble o com incidir com a CUP, amb l'especial companyia de Marc Serradó, alcalde per la CUP a Olesa de Montserrat. 

Perquè som conscients que, quan es garanteix una vida materialment digna per a la majoria, i quan el poble està unit i cohesionat, l’extrema dreta i els seus discursos d’odi no hi tenen cabuda. Amb aquesta crida, convidem totes les persones que creuen en uns Països Catalans més justos a sumar-se a nosaltres en aquest rebrotar de l’assemblea de la CUP a Molins!
Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència
  2. El 6 d'Octubre de 1934: la lluita per la República catalana
  3. Decidim convoca el 9 dOctubre a Paiporta sota el lema Per la revolta de Paiporta
  4. Sis dOctubre de 1934 i 1 doctubre de 2025
  5. La Franja serà present a Lleida el 5 doctubre en defensa de la terra
  6. Els joves de lANC criden a omplir Urquinaona el 5 doctubre per reactivar la lluita independentista
  7. La Comissió 9 dOctubre convoca la manifestació unitària de la Diada amb el lema País Valencià: terra i dignitat
  8. La llibertat viscuda no es pot esborrar, és la llavor de l`alliberament
  9. Tot a punt per a la primera manifestació ruralista de Catalunya a Lleida
  10. Albinyana, Soler i Torra reclamen un programa radical i unitari per trencar amb lestat espanyol
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid