Rebrota la CUP a Molins de Rei en assemblea oberta

Durant els darrers mesos, la CUP Molins s’ha reactivat. Amb la incorporació de nous i noves militants, l’assemblea de la CUP ha deixat enrere el guaret iniciat fa dos anys, i rebrota amb les ganes renovades. Segurament ja heu pogut veure pel poble i per les xarxes nous cartells i enganxines que hem fet i adjuntem més avall.
Amb aquest correu, volem especialment convidar-vos a totes les que heu participat, us heu apropat o heu volgut estar al dia de la feina que feia la CUP i ens vau donar el vostre contacte. A l'assemblea oberta debatrem sobre com encarar els temps que ara venen, els problemes del poble o com incidir com a CUP, amb l'especial companyia de Marc Serradó, alcalde per la CUP a Olesa de Montserrat.
Perquè som conscients que, quan es garanteix una vida materialment digna per a la majoria, i quan el poble està unit i cohesionat, l’extrema dreta i els seus discursos d’odi no hi tenen cabuda. Amb aquesta crida, convidem totes les persones que creuen en uns Països Catalans més justos a sumar-se a nosaltres en aquest rebrotar de l’assemblea de la CUP a Molins!