MÉS per Palma i Podem Illes Balears exigeixen l?alliberament immediat de la mallorquina Reyes Rigo, retinguda a Israel

MÉS per Palma i Podem Illes Balears han exigit aquest dimecres l’alliberament immediat de la ciutadana mallorquina Reyes Rigo, retinguda des de l’1 d’octubre per les autoritats israelianes després de participar en la Global Sumud Flotilla, una missió solidària en defensa del poble palestí.
La portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha denunciat “amb indignació” el que considera un segrest arbitrari i una “vulneració flagrant dels drets humans”. “Reyes Rigo és una activista de pau, no una delinqüent. El Govern espanyol no pot continuar mirant cap a una altra banda”, ha afirmat.
MÉS per Palma ha reclamat al Ministeri d’Afers Exteriors que garanteixi protecció consular efectiva a Rigo i pressioni Israel perquè posi fi a la seva detenció. Segons informacions del mitjà israelià Ynet, l’activista estaria sotmesa a amenaces i pressió psicològica durant el seu arrest, prorrogat pel tribunal de Beersheva fins al 10 d’octubre.
Truyol ha qualificat la situació de “escàndol democràtic” i ha recordat que Israel acumula denúncies per vulneracions dels drets humans. “La imatge d’una ciutadana mallorquina parlant amb por, vigilada i advertida que no digui res, és intolerable”, ha subratllat.
La formació ecosobiranista considera que la detenció té un clar component polític i ha alertat que “el silenci és complicitat”. “Si l’Estat espanyol i el Govern autonòmic no actuen amb contundència, estaran avalant la repressió d’un règim que actua amb impunitat”, ha advertit Truyol.
Paral·lelament, Podem Illes Balears ha reclamat a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que “actuï d’una vegada” i exigeixi amb fermesa al Ministeri d’Exteriors l’alliberament de Rigo. El portaveu de la formació, Jesús Jurado, ha retret a la presidenta “el silenci vergonyós” i ha recordat que vuit ciutadans de les Illes Balears formaven part de la flotilla “interceptada en aigües internacionals per militars israelians i traslladada a Israel en contra de la seva voluntat”.
MÉS per Palma ha fet una crida a la ciutadania, als moviments socials i a les institucions democràtiques de les Illes Balears perquè s’uneixin en la demanda del seu alliberament. “No deixarem sola Reyes Rigo. La seva causa és la causa de totes les persones que creuen en la llibertat i la justícia”, ha conclòs Truyol.