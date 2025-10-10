La Fiscalia israeliana demana mantenir empresonada lactivista mallorquina Reyes Rigo

La jove és l’única dels 49 ciutadans de l’estat espanyol que formaven part de la flotilla que encara continua detinguda. Segons la versió policial, se l’acusa d’haver-se negat a entrar a una cel·la i d’haver atacat una funcionària de la presó de Ketziot mossegant-li la mà, uns fets que tant l’activista com les seves companyes desmenteixen rotundament.
Des de la flotilla i diverses entitats solidàries denuncien que la detenció forma part d’un patró d’hostilitat i criminalització contra les missions civils internacionals que intenten trencar el bloqueig marítim imposat a Gaza. La Global Sumud Flotilla —organitzada per col·lectius de suport a Palestina— transportava aliments, medicines i altres materials essencials, i fou interceptada per les forces israelianes abans d’arribar a la costa.
Diversos col·lectius de solidaritat amb Palestina a les Illes Balears han reclamat l’alliberament immediat de Reyes Rigo i el respecte als drets humans dels activistes internacionals. També han denunciat el silenci de les autoritats espanyoles i europees, a qui exigeixen una posició clara davant el que consideren una detenció política.