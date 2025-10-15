La CUP de Molins de Rei rebrota amb força i enceta el curs polític

A principis de l’any 2023, la CUP Molins va decidir en assemblea oberta iniciar un període de guaret. Ara, amb l'aproximació de diverses persones noves al projecte, però, ha acabat, i la CUP s’ha reactivat amb força i energies renovades.
Dissabte passat la CUP va celebrar una nova assemblea oberta on es va dur a terme un debat sobre l’estat actual de la vila i del país i per definir unes línies de treball que guiïn l’acció de l’assemblea durant els propers mesos.
Des de la CUP Molins, s'ha fet una valoració més que positiva d’aquesta trobada, en la que van acompanyar cares noves però també companys i companyes ja militants, com el Marc Serradó, actual alcalde d’Olesa de Montserrat, així com del Secretariat Nacional de l’organització i d’Arran Molins.
Així les coses, els principals àmbits en els quals se centraran les propostes i actuacions de la CUP a partir d’ara, en el procés cap a la construcció d’uns Països Catalans independents, socialistes, feministes i ecologistes, seran els següents:
Habitatge digne i accessible per a tothom.
Serveis públics municipalitzats i de qualitat.
Moviment, cultura popular, llengua i associacionisme.
I tot plegat, sense perdre de vista l’auge de l’extrema dreta, i la indispensable defensa del català com a element vertebrador. Perquè som conscients que quan es garanteix una vida materialment digna per a la majoria i quan el poble està unit i cohesionat, l’extrema dreta i els seus discursos d’odi no hi tenen cabuda, ni les viles es converteixen en ciutats dormitori com ens arrossega el model del PSC i companyia. Per aconseguir-ho, però, han de lluitar juntes, i han de ser moltes més, posant el seu granet de sorra per a què unes poques no ho hagin de fer tot.
Per tot això, es proposa la creació de les següents comissions que s'engegaran reunint-nos el 29 d'octubre a les 20h.
- Habitatge digne i accessibe
- Serveis Públics de qualitat i sota control municipal
- Moviment, cultura popular, llengua i associacionisme
- Campanyes de comunicació i combat dels discursos d'odi
- Anàlisis de la situació del poble i les polítiques del govern municipal