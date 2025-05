La vella política que no marxa al pla de Balasc

Fa poc més d’un any, la Revolta Pagesa omplia de tractors Barcelona i les carreteres del país amb un crit ben clar: “La nostra fi, la vostra fam”. Una mobilització històrica per defensar els drets del sector primari, després de dècades de males polítiques i la desaparició de millers de petites i mitjanes explotacions arreu de Catalunya.

Hem vist com les ciutats, les infraestructures, els polígons industrials, durant anys, s’han anat expandint majoritàriament a costa de la reducció dels espais agraris. De fet, en cada nova onada especulativa, sigui urbanística o ara de transició energètica, sempre la moneda de canvi és la pagesia i els camps productius.

Pensàvem que la Revolta Pagesa havia aconseguit, si més no, un gran objectiu, posar la política al servei d’un sector essencial, tenint clar que la voluntat política i els canvis sempre van massa lents i a remolc de les necessitats de la pagesia. Però no, no tothom ha entès que cal preservar l’espai agrari, la producció alimentària de proximitat i de qualitat perquè no plegui ni un pagès ni una pagesa més.

Després d’anys de corrupció generalitzada, semblava que la vella política l’havíem deixat enrere, però no, a Santa Susanna (Maresme), al pla de Balasc, sort en tenim de l’Assemblea Pagesa i de la Unió de Pagesos, que han plantat cara a un projecte “sostenible” finançat per Europa, un gran vial, que, de fet, amaga una gran operació urbanística especulativa per acabar amb l’espai agrari del pla de Balasc.

Aquesta colla de valents han destapat la capsa dels trons a Santa Susanna, anys i anys de clientelisme polític per afavorir els interessos d’uns quants però molt rics: el sector turístic. Zones verdes i equipaments privatitzats, edificacions en espais on no toquen, camins agraris reconvertits en carreteres… i per legalitzar tota aquesta presumpta corrupció urbanística continuada, novament l’espai agrari, el pla de Balasc, es veurà greument afectat i serà la moneda de canvi per regularitzar les irregularitats fetes en nom del “progrés turístic”.

I no, ni les amenaces, ni les intimidacions, ni la persecució als veïns i a les veïnes que defensen la terra des de fa mesos no aconseguiran aturar aquesta lluita. Una lluita que ja no és del pla de Balasc, de Santa Susanna, del Maresme: és la lluita de tot un país per salvar els espais agraris i defensar un model de pagesia que és l’orgull de Catalunya.

El pla de Balasc no es toca; ens trobaran dempeus al costat de la pagesia per aturar l’especulació urbanística i un model turístic que ja ha tocat fons. Que marxi d’una vegada la vella política!