Prop de 150 ciclistes participen a la 3a pedalada solidària Everesting als Àngels contra lexclusió social

27/09/2025

27/09/2025 Harmonies de lluita

Aquest dissabte 27 de setembre prop de 150 persones, entre inscrits prèviament i ciclistes que s’han acostat a la carretera dels Àngels, han participat a la 3a edició de la pedalada solidària “Everesting als Àngels” que organitzen la Fundació SERGI, Mou-te en bici i la Federació de ciclisme de Catalunya.


Des de l’organització es valora molt positivament la consolidació de l’esdeveniment i el bon ambient viscut al llarg de la jornada. L’acte ha comptat amb la col·laboració de joves estudiants del CFGM Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure de l’Institut Salvador Espriu de Salt, que han ofert suport en la logística, i de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport EUSES, que han ofert un servei de fisioteràpia a tothom que ho ha volgut.


La novetat d’aquesta edició ha estat la inscripció en grup. 7 equips s’han apuntat al repte solidari sumant ascensions de manera col·lectiva. Entre les participants trobem grups ben diversos com les empreses Ribas Álvarez i Mobalpa de Girona, els Marrecs de Salt, el Gimnàs Popular la Bugadera de l’ateneu Salvadora Catà, l’Escola de ciclisme Ataraxia de Sant Feliu de Guíxols i grups d’amics i amigues de la bicicleta.


A partir de les 8.00 del matí ciclistes federats i aficionats que han acceptat el repte ‘Everesting als Àngels’ han pogut completar les ascensions a la muntanya dels Àngels que corresponguin en funció del repte escollit (12 Mont Blanc, 6 Pedraforca, 3 Mare de Déu del Mont, 2 Rocacorba i 1 Els Àngels). A les 12h s’ha reobert el trànsit de cotxes a la carretera, però tot i això algunes ciclistes han seguit pedalant fins assolir el seu repte. Una d’elles està disposada a sumar les 22 ascensions fins assolir l’alçada equivalent a la muntanya de l’Everest.


Els participants han estat de perfils diferents, des de ciclistes federats, persones aficionades de totes les edats i fins i tot tres tàndems formats per persones invidents i guies.


Durant els propers dies es farà públic l’equip afortunat del sorteig de material esportiu i vals gratuïts per llogar bicicletes elèctriques gràcies a la col·laboració de l’establiment Ebici.cat i del Consorci de les Vies Verdes de Girona, samarretes de Mou-te en bici i entrades pel concert contra la violència masclista, que la Fundació SERGI organitza a el 5 de desembre 2025 a la sala La Mirona amb el grup Les Testarudes.

S’ha destacat la bona organització i l’ambient de companyonia i solidaritat, així com la possibilitat de gaudir d’una carretera sense trànsit, segura i oberta a tothom, que ha permès pedalar amb tranquil·litat i gaudir del paisatge de les Gavarres.

