Emergència climàtica

Les polítiques del Govern de la Generalitat empenyen Catalunya a l’infern climàtic

Per a Ecologistes en Acció l’actitud de Salvador Illa i el seu govern és “profundament irresponsable” i “demostra un menyspreu cap a la ciència, més propi de l’extrema dreta que d’un partit socialdemòcrata modern”. L’entitat avisa que els grans perjudicats per les polítiques derivades de l’obsessió pel creixement seran els ecosistemes i la ciutadania i adverteix amb duresa que “la història jutjarà Salvador Illa per la seva gran responsabilitat en la catàstrofe climàtica a nivell català”. Apunta que la Declaració d’Emergència Climàtica del 2019 ha estat paper mullat: les polítiques públiques han seguit impulsant un model econòmic d’un impossible creixement permanent, incompatible amb els límits planetaris.