La CUP registra una proposició de llei per garantir el català a lescola

La CUP ha registrat aquest matí la Proposta de Llei sobre la regulació dels usos lingüístics en els projectes educatius de centre, de la mà de Plataforma per la Llengua, i amb el suport de la PiEC (la Plataforma Pública i en Català, integrada pel SEPC, la Intersindical, la CGT, la USTEC i la COS), amb l’objectiu de garantir el català com a llengua vehicular a l’escola, fer efectiva la immersió lingüística i revertir els retrocessos en matèria lingüística. Des de la CUP denuncien que el sistema educatiu no està garantint la competència bàsica en català del conjunt de l’alumnat, fet que afecta greument «la igualtat d’oportunitats, la cohesió social i territorial, i el futur de la llengua». Una situació que és causa, segons afirmen, tant de les ingerències i l’ofensiva judicial de l’Estat, com de la inacció i complicitat dels governs autonòmics dels últims anys.

«Davant la imminent sentència del Constitucional en relació al 25% de castellà, hem registrat aquesta iniciativa legislativa per protegir-nos-en de forma immediata», ha declarat Laia Estrada, diputada de la CUP-DT. Segons l’organització, la Llei 8/2022 va obrir la porta a l’ús del castellà com a llengua curricular, fet que ha estat interpretat pels tribunals com una via per fer-lo vehicular a les aules com confirmen les darreres resolucions del TSJC.

És per això que la CUP he registrat aquesta proposició de llei, «una proposta de país, per al país, a la que haurien de sumar-s’hi tots els actors que van arribar a un acord la legislatura passada», afirma Estrada. La voluntat final de la proposta és derogar la Llei 8/2022, eliminar la referència al castellà com a llengua curricular; i reforçar l’ús del català com a llengua vehicular, incorporant els aspectes útils del Decret 6/2022 i desplegant mesures efectives per garantir-ne l’aprenentatge.