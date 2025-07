Habitatge

Reacció de les entitats impulsores de la mesura del 30% davant l’anunci de Collboni que renuncia a modificar-la

L’Alcalde ha de moure fitxa: el dret a l’habitatge de les veïnes no pot esperar el proper mandat. Habitatge protegit ja! El 30% es queda!

Avui l’alcalde Jaume Collboni ha descartat definitivament per a aquest mandat la reforma de la mesura de la reserva 30% d’habitatge protegit en noves construccions i rehabilitacions, una intenció que el govern municipal havia expressat des de les últimes eleccions. Durant aquests dos anys, les entitats que vam impulsar la mesura hem estat desemmascarant la veritable intenció de la reforma: desmantellar-la per deixar-la sense efectes i complir així amb els desitjos de la patronal de la construcció, que s’hi va oposar des de l’inici. Gràcies a la pressió popular, finalment el PSC s’ha vist sol i acorralat a pactar la reforma només amb Junts, aparcant finalment el què era una clara retallada del 30%.

Aquesta és doncs una victòria de les organitzacions i col·lectius que vam impulsar la mesura i de tota la ciutadania organitzada que lluita cada dia pel dret a l’habitatge, en un context de forta preocupació i contestació social els darrers mesos als carrers. La mesura té una doble finalitat que hem aconseguit salvar gràcies a la pressió i contra tot pronòstic: ampliar el parc d’habitatge protegit, especialment en zones de la ciutat ja consolidades on és difícil impulsar noves promocions, i desincentivar operacions especulatives agressives que suposin l’expulsió de veïns i veïnes.

Tanmateix, la decisió de no reforma la mesura no fa desaparèixer el forat més greu a què ens enfrontem: el govern municipal no està aplicant la reserva del 30%. Tal com vam denunciar davant la Sindicatura de Greuges de Barcelona, l’executiu ha arxivat expedients sancionadors, ha canviat els criteris per evitar aplicar sancions més altes i ha incomplert la seva obligació d’inspeccionar i controlar el compliment de la mesura. Tot plegat, amb la intenció de “demostrar” que la mesura no funciona i justificar-ne el desmantellament, fent el joc a la patronal immobiliària. El problema mai ha estat la norma, sinó la manca de voluntat per aplicar-la.

Per tant, continua sent necessari que la Sindicatura de Greuges investigui els fets denunciats amb rapidesa i intervingui amb fermesa per assegurar que l’Ajuntament de Barcelona compleix les seves obligacions legals i davant la ciutadania.

D’altra banda, demanem la convocatòria urgent de la Comissió de Seguiment de la mesura del 30%, un òrgan que ni aquest govern ni l’anterior no han convocat, malgrat estar previst en els acords que van permetre la seva aprovació amb una àmplia majoria el 2018. La proposta de reforma mai no ha passat per aquesta comissió, sinó que s’ha intentat fer amb reunions poc transparents. Ara la comissió hauria de prendre les regnes de la situació, demanar explicacions davant els incompliments de l’Ajuntament i assegurar que la mesura s’aplica de forma contundent i valenta amb les sancions previstes davant els incompliments i amb els recursos necessaris per fer-la complir en cada promoció obligada, on podem guanyar habitatge protegit al que no podem ni volem renunciar.

Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, Observatori DESCA, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Resistim al Gòtic, Sectorial d’Habitatge de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya i Sindicat de Llogateres