cantautora

La cantautora granollerina presenta el seu segon enregistrament "Solstici"

Serà aquest vespre a les 7 a Anònims (carrer Ricomà, 57 de Granollers)

La cantautora granollerina, nascuda el 1995, presenta el seu segon enregistrament, Solstici, especialment arrelat a la cultura catalana. La cantautora Maria Castell estrena l’àlbum Solstici per colpir i reivindicar amb coratge la necessitat de regenerar el món. Les seves cançons s’acompanyen de veus femenines com a homenatge a les dones i busquen un so rítmic per preservar una terra que dona vida, tot ben arrelat a la llengua i la tradició.