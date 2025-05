Guanyem Girona enceta les jornades municipalistes, amb un cap de setmana de debat i reflexió sobre la ciutat del present i del futur

L’alcalde, Lluc Salellas, Anna Lara i Mariona Lladonosa han inaugurat les jornades a l’Auditori Josep Irla amb una taula sobre les ciutats del futur amb una mirada llarga i ambiciosa.



L’habitatge també ha estat el tema central de la jornada amb una taula amb Xavier Mauri, Marco Aparicio i Maria Sisternas.

Guanyem Girona ha inaugurat les seves jornades polítiques i municipalistes a l’Auditori Josep Irla sota el lema “La vida que imaginem, la ciutat que construïm”. L’acte ha estat presentat per la tinenta d’alcaldia, Sílvia Aliu, i la portaveu del partit, Alaitz Inxaustegi, que han donat la benvinguda reivindicant aquest espai com una oportunitat per compartir idees i il·lusions col·lectives en un moment de gran desafecció política.

L’acte inaugural, presentat per la tinenta d’alcaldia Sílvia Aliu i la portaveu de l’organització, Alaitz Inxaustegi, ha posat el focus en la necessitat de recuperar l’esperança col·lectiva i “seguir transformant Girona” des de la proximitat i la política quotidiana. Aliu ha destacat que "fer aquestes jornades, parar un moment i escoltar-nos, és també un acte de transformació", mentre que Inxaustegi ha insistit en "prioritzar les persones" com a motor de qualsevol projecte municipalista.

La taula inaugural, sota el títol “Construïm les ciutats del futur”, ha comptat amb la participació de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, l’exregidora sabadellenca Anna Lara, i la sociòloga i politòloga Mariona Lladonosa, amb la moderació de Laia Pèlach, també sociòloga i exregidora de la formació. Salellas ha reivindicat la necessitat de projectar una ciutat que millori la vida de la gent, capaç de fer front als reptes socials, climàtics i habitacionals.

Tot seguit, ha tingut lloc la conversa “L’habitatge on vivim”, amb la participació de Xavier Mauri, exdirector d’Hàbitat3, Marco Aparicio, president de l’Observatori DESC, i Maria Sisternas, arquitecta i exdirectora de l’Incasòl. La taula ha posat èmfasi en les polítiques d’accés a l’habitatge en ciutats mitjanes com Girona, per garantir aquest dret fonamental.

Les jornades continuaran demà dissabte amb tallers, una taula rodona dedicada al present i futur del català, i un vespre festiu amb concerts a les Barraques de Primavera, a la plaça Assumpció.