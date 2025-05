En curs la demanda en contra La Caixa per reclamar 231.000  dIBI cobrat il·legalment als llogaters que estan en vaga

La demanda és una resposta a la manca de voluntat de negociar en plena vaga de lloguers de 62 llars i 4 anys de lluita de centenars de inquilines de protecció oficial

Enmig de la vaga de lloguers més contundent que s’hagi organitzat a Catalunya contra un sol propietari, el jutjat de primera instància núm. 35 de Barcelona ha acceptat a tràmit la demanda col·lectiva interposada pel Sindicat de Llogateres i les llogateres en vaga. Les vaguistes i demandants són 61 famílies de promocions d’habitatge protegit de Sitges, Banyoles i Sentmenat que, des del mes d’abril, estan fent una retenció del pagament del lloguer. En comptes de pagar la renda a La Caixa, l’acumulen en un dipòsit comú com a forma de protesta i eina de pressió perquè l’empresa propietària s’assegui a negociar. En aquests dos mesos de vaga, s’han retingut un total de 60.165,68 € al gran tenidor privat amb més habitatges de Catalunya.

Reclamen aturar el procés de privatització dels pisos protegits i que passin a mans de l’Incasòl perquè siguin públics i protegits per sempre. A més, exigeixen la retirada de les clàusules abusives (inclosa la que carrega l’IBI als llogaters), l’aturada dels desnonaments i els procediments judicials, l’eliminació de sobrepreus imposats i que es faci responsable del manteniment dels edificis.

Els veïns i el Sindicat demanen una negociació i reiteren la voluntat de pagament quan es donin les condicions. La resposta de La Caixa, però, ha estat l’inici de represàlies, ja que el Departament de Morositat ha enviat als llogaters en vaga comunicacions amenaçant-los.

La Caixa també ha rebut una resposta: el Sindicat de Llogateres ha presentat una demanda col·lectiva en què es reclamen 231.035,06 € cobrats indegudament en concepte d’IBI.

Es tracta d’una demanda col·lectiva que el Sindicat presenta en defensa dels interessos de les consumidores i usuàries i en representació de les seves afiliades. D’una banda, es demana que la clàusula que repercuteix l’IBI als llogaters sigui considerada una condició general de contractació en tots els contractes de lloguer d’Inmocriteria a Catalunya i que sigui declarada nul·la perquè vulnera la normativa aplicable a l’Habitatge de Protecció Oficial, de manera que afectaria tots els llogaters que viuen en habitatges protegits d’aquesta propietat. D’altra banda, es reclama que es retornin amb interessos les quantitats cobrades indegudament de manera particular a cada una de les persones denunciants que s’han adherit a la demanda (uns 3.700 € de mitjana a cada un), totes afiliades al Sindicat. La demanda s’ha iniciat amb la reclamació dels llogaters vaguistes, però s’obre als llogaters de fins a 1.850 habitatges amb contracte vigent amb Inmocriteria a Catalunya, a qui el Sindicat ja n’ha informat i convidat a sumar-s’hi, i podria ascendir a 10 milions d’euros.

La combinació de la cessació de les clàusules i la reclamació de quantitats particular de cada persona adherida a la demanda és un element innovador d’aquest cas presentat pel Sindicat de Llogateres juntament amb Era Cooperativa. Aquesta no és la primera demanda que el Sindicat de Llogateres presenta contra La Caixa. Fa tot just un any, es va presentar amb el Col·lectiu Ronda una demanda per aconseguir la nul·litat de fins a 16 clàusules abusives en 1.700 contractes de lloguer, una reclamació que segueix actualment el seu curs judicial. No es descarta així mateix l’impuls de noves accions judicials en el futur contra les pràctiques abusives i fraudulentes de La Caixa i el seu entramat.

Una desena d’ajuntaments reclamen a l’Incasòl que compri els pisos i donen suport als vaguistes

Els ajuntaments de les promocions en vaga (Sentmenat, Sitges i Banyoles) ja han aprovat mocions municipals donant suport a les reivindicacions dels vaguistes i demanant que els pisos passin a mans de l’Incasòl perquè s’aturin la privatització i les expulsions. Ho havien fet també el consell comarcal del Garraf i els consistoris de Mataró, Mollet del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Vilanova i la Geltrú i, aquest mes de maig, el d’Olot (22 de maig), l’Hospitalet de Llobregat (27 de maig) i previsiblement ho farà el de Barcelona (30 de maig).

En paral·lel, segueixen desplegant-se a diversos municipis actes de solidaritat i accions per visibilitzar la vaga. El Sindicat de Llogateres està recollint aportacions en una caixa de resistència conjunta amb la Fundació COOP57, que servirà per sufragar les despeses d’aquesta i futures vagues de lloguers.

Dimecres 4 de juny a les 12h a la pl. de Sant Jaume presentarem un manifest en defensa de l’habitatge públic i en suport a la vaga de lloguers contra La Caixa juntament amb les entitats i organitzacions signants.