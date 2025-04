LLUITA INSTITUCIONAL

S’impulsa la creació del Parc Natural de l’Albera

La Comissió de Transició Ecològica ha aprovat la proposta de resolució sobre l’impuls de declaració del Parc Natural de l’Albera presentada per la CUP

Dani Cornellà, portaveu de la CUP al Parlament de Catalunya, va presentar una proposta de resolució sobre l’impuls de declaració del Parc Natural de l’Albera a la Comissió de Transició Ecològica el passat mes de febrer. Avui dimarts, aquesta resolució s’ha aprovat amb una majoria clara dels partits representats a la comissió.



La proposta té per objectiu la creació del Parc Natural de l’Albera per unificar i aglutinar totes les figures de protecció existents i futures, i gestionar tota la unitat de forma efectiva per conservar i preservar el seu patrimoni geològic, biològic, paisatgístic, arqueològic, històric i sociocultural d’aquesta àrea geogràfica.



Segons Dani Cornellà, aquesta aprovació representa “un dia històric, ja que s’inicia la tramitació del decret llei que haurà d’implementar el govern”, també ha recalcat la importància de la llarga lluita de molta gent, associacions i entitats que han estat treballant perquè el Parc Natural de l’Albera sigui una realitat. Una trajectòria que comença a Espolla l'any 1977, que el 1984 es consolida amb la constitució de la Coordinadora per a la defensa de l’Albera (composta per diverses entitats culturals i ambientals de la comarca i de la Catalunya del Nord) i que s’ha anat mantenint fins al dia d’avui. El diputat també ha volgut reconèixer la feina dels 17 ajuntaments que van aprovar la moció perquè el parlament iniciés el tràmit per aprovar el decret llei de la creació del parc.



A la roda de premsa feta avui al Parlament, Dani Cornellà ha anat acompanyat pel diputat de la CUP a la Diputació de Girona Jordi Casas, el conseller Jaume Mach del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la regidora de Ventalló Vanessa Cabezas. Tres de les institucions on també es va aprovar la moció. Jordi Casas ha remarcat que “avui només s’inicia un tràmit i que cal anar empenyent amb els recursos necessaris perquè el Parc Natural de l’Albera sigui una realitat”.