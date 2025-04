Habitatge

Les veïnes del bloc Papallona tapen la papallona modernista amb una pancarta com acció prèvia a la mobilització del 5 d’abril

Com a prèvia de la nova jornada de mobilització on el sindicalisme per l'habitatge serà protagonista, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) i les veïnes organitzades del Bloc Papallona han protagonitzat avui una espectacular acció de desplegament de pancarta gegant, que ha tapat les ales de la famosa papallona modernista que corona la Casa Fajol, nom que rep l'edifici del carrer de Llança nº20. En aquest enllaç podeu veure un vídeo de l'acció.

En la jornada de demà, les seccions locals del SHSC sortiran en columnes des de diferents indrets del territori cap a l'Avinguda Maria Cristina, on tindrà lloc l'acte polític a les 18h. El SHSC farà columnes des de Ciutat Vella, l'Eixample i Maresme, i participarà de la resta de columnes organitzades amb els comitès locals. La columna de l'Eixample visibilitzarà amb noves accions els conflictes existents, com el bloc Papallona, que es troba al costat de la plaça Espanya.

Per altra banda, i acabant la campanya de crida a la mobilització, Pilar Sánchez (portaveu del SHSC), ha participat aquest matí juntament amb el portaveu del Sindicat de Llogateres al programa "Aquí Barcelona" de la cadena SER. Per altra banda, Marina Parés ha publicat avui una columna d'opinió a Nació Digital sota el títol "Acabar amb el negoci de l'habitatge no és un lema buit", on la portaveu insisteix que el problema de l'habitatge no es resoldrà construint més habitatges, sinó acabant amb el negoci rendista.