Gent Gran

La CUP La Seu d'Urgell valora positivament l'acord Ajuntament-Generalitat per la construcció d'una residència

Avui, dijous 3 d’abril a les 17:30h de la tarda, s’ha signat un acord entre l’ajuntament de la Seu d’Urgell i la Generalitat de Catalunya que té per objectiu iniciar els tràmits per la construcció de la residència per la gent gran.

Amb aquest acord, la Generalitat pren el compromís de destinar els fons necessaris per a construir-la i que, per tant, aquest recurs esdevingui de titularitat pública. Amb el present, l’ajuntament de la Seu haurà d’elaborar el projecte executiu, que és el pas previ a l’inici de la construcció. Des del grup municipal de la CUP consideren aquest acord una passa molt important a l’hora de fer realitat aquest recurs, que és de màxima necessitat, tant pel municipi com per a tota la comarca. La regidora Valls ha recordat que aquest acord no és casualitat, si no que “és fruit d’un treball que s’ha fet des de l’inici de la legislatura, on la CUP ha estat una peça molt important”.

“Recordem que en l’acord per l’aprovació dels pressupostos del 2024, un dels punts ja era realitzar una reunió amb els responsables de la Generalitat per demanar que la residència sigui de titularitat i gestió públiques”. Aquesta reunió es va fer i la Generalitat va prendre el compromís, tot i així, en haver-hi un canvi de govern, tot va quedar paralitzat. És per això que, des de la CUP i per l’aprovació de pressupostos del 2025, es va tornar a insistir en realitzar una segona reunió amb el nou secretari general de Drets Socials i Inclusió. En aquesta reunió, realitzada el passat mes de març, Raúl Moreno ja va presentar l’acord que s’ha signat aquest dijous. La CUP valora positivament l’acord signat aquest dijous i consideren que “toca fer feina per aconseguir que la gestió també sigui pública”. És en aquest sentit que, en els propers mesos, des de la CUP iniciarem les accions pertinents per sociabilitzar i debatre amb la ciutadania urgellenca la necessitat de que aquesta gestió sigui pública.