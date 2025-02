En defensa del territori

La Xarxa No al polígon CAT SUD reclama escolta i empatia

El 5 de febrer d’aquest 2025, entitats i persones que formen part de la Xarxa No al Polígon CAT SUD es varen reunir amb el consell d’alcaldes del Consell Comarcal del Baix Ebre després d’esperar cinc mesos des de la primera reunió mantinguda amb el President del Consell Comarcal del Baix Ebre, Antoni Gilabert, que havia manifestat “ens agrada estar al costat i escoltar les preocupacions de la ciutadania”.

Des de la Xarxa es van exposar als alcaldes les greus amenaces ambientals i eco-socials que al seu entendre patirà la comarca del Baix Ebre si decideix apostar per l’economia industrial contaminant que es proposa des d’alguns Ajuntaments de la comarca i que la converteixen en Terra de Sacrifici.

Algunes de les problemàtiques de la comarca que les entitats vam voler explicar als alcaldes i alcaldesses en els 25 minuts de temps de què disposaven van ser, entre d’altres, les següents:

L’ampliació del polígon Catalunya Sud, per incongruent, inconcreta i amb dades no actualitzades. Un projecte fet per beneficiar descaradament algunes indústries com KRONOSPAN i d’altres semi-públiques com INCASOL, quan en realitat hi ha gran quantitat de sòl industrial sense ús a Catalunya (veure Cens de polígons industrials a Catalunya corroborat al Congrés de Gestors de Polígons Industrials, abril de 2023. Fira de Barcelona) i que posa en evidència la necessitat de rehabilitar i ordenar sòl industrial sense ús, abans de fer noves inversions en sòl.

Els projectes de centrals de biogàs, sobredimensionades per a les necessitats reals del territori. Tot i admetre la gravetat que representa la contaminació de les granges de porcs i avícoles, vam advertir que per garantir la viabilitat econòmica d’aquestes instal·lacions en la dimensió que es proposa, els projectes als que hem pogut accedir necessiten importar residus de fora de la comarca, la qual cosa representarà que serà pitjor “el remei que la malaltia”.

Les afectacions sobre la biodiversitat que tenen alguns dels projectes previstos. El sud de Catalunya, que produeix entre les centrals nuclears i la concentració excessiva de projectes renovables aproximadament un 70% de la electricitat del País, no pot acceptar més instal·lacions d’aquest tipus sense posar en perill els nostres valors naturals i paisatgístics que ens han portat a declarar-nos Reserva de la Biosfera per part de la UNESCO.

Si bé els alcaldes i alcaldesses van escoltar les peticions dels membres de la Xarxa, no van mostrar aparentment cap interès, ni van respondre a la invitació a fer alguna pregunta sobre els temes plantejats. Per tant, les entitats i persones de la Xarxa consideren desafortunades les declaracions de que els “agrada estar al costat i escoltar les preocupacions de la ciutadania” quan el que realment van fer fou ignorar totalment el que se’ls exposava.

La Xarxa No al Polígon CAT SUD va qüestionar amb arguments sòlids projectes que hipotecaran el desenvolupament d’un model industrial més d’acord amb les condicions d’espais naturals protegits (Parc Natural dels Ports i Delta de l’EBRE) i Reserva de la Biosfera de les quals disposem com a territori. És per això que lamenten profundament l’actitud del Consell d’alcaldes i la manca total d’empatia amb les preocupacions de les persones i entitats i, com a Xarxa, anuncien que seguiran treballant per demostrar que la ciutadania de les Terres de l’Ebre pot viure, també, amb un model industrial diferent al que s’imposa des de les administracions.

La xarxa No al Polígon CAT SUD està formada per:

ADACILL

AMEVESABA

Associació de Veïns Badó-Masroig

Ecologistes en Acció de Tarragona i l’Ebre

GEPEC-EdC

Plataforma M’estimo les Terres d’Ebre