Català a l'escola

La CUP de Reus presenta un pla de xoc per garantir el català a les escoles

Davant de l’emergència lingüística que es viu arreu dels Països Catalans, amb una situació crítica de l’ús de la llengua agreujada per les constants ofensives judicials, polítiques i mediàtiques, la CUP vol que Reus sigui un bastió de la defensa del català. Per això, la formació independentista ha presentat una moció pel ple de divendres que incorpora un Pla de Xoc per la defensa del català a les escoles. “Reus ha de poder ser una ciutat referent en la defensa i promoció de l’ús del català, començant per les aules”, assenyala el regidor cupaire, Arnau Martí, tot indicant que “les alarmes que ens arriben a través d’informes d’ús de la llengua no ens poden ser alienes. Cal prevenir i promoure polítiques que garanteixin el futur de la llengua”.

Per això, els anticapitalistes presenten diverses mesures competencials a escala municipal: augmentar les hores d'atenció lingüística als centres educatius del municipi per garantir una adequada integració lingüística de tot l'alumnat nouvingut; desenvolupar i impulsar un programa municipal de dinamització lingüística, amb activitats extraescolars, lúdiques, culturals i esportives que fomentin l’ús social del català, especialment en espais no formals com patis, menjadors, esplais i caus juvenils i centres esportius municipals; col·laborar amb els centres educatius del municipi per establir formacions específiques adreçades a docents, professionals de l’administració, monitors i treballadors d’activitats extraescolars sobre metodologia immersiva, acollida lingüística i foment de l’ús social del català; impulsar projectes municipals que facilitin i estimulin la producció de continguts audiovisuals en català per part dels joves, promovent l'ús normalitzat de la llengua catalana en els entorns digitals i socials amb l’objectiu de garantir, mitjançant clàusules específiques en les contractacions públiques, que totes les empreses subcontractades que presten serveis en l'àmbit educatiu municipal utilitzin exclusivament el català com a llengua vehicular.

Els cupaires assenyalen que seria “incomprensible que el govern local i Junts per Reus no aprovessin aquestes mesures” tenint en compte les dades alarmants que s’han conegut en l’enquesta d’usos lingüístics, l’ofensiva judicial com la imposició del 25% de castellà al Principat o l'ofensiva contra la llengua pròpia protagonitzada per les dretes i les extremes dretes en l’ofec de Louis Aliot a La Bressola així com les lleis i plans de segregació lingüística i eliminació de requisits al País Valencià i les Illes Balears. “Davant del conflicte inevitable, negar-lo o esquivar-lo només pot comportar claudicació i retrocés. I si ens creiem i divulguem que la llengua és fonamental i irrenunciable, cal actuar en conseqüència”, assenyala Martí.

Des de la CUP, assenyalen que aquesta defensa i garantia del català ha de poder traslladar-se al Parlament, i en aquest sentit, la moció de la CUP de Reus contempla que l’Ajuntament insti al Departament d’Educació de la Generalitat a incrementar de manera immediata les hores lectives de llengua catalana, garantint com a mínim 3 hores setmanals a l’ESO i Batxillerat així com a establir, amb urgència, una prova multinivell, universal, gratuïta i externa per acreditar la competència lingüística en català de l’alumnat en acabar l’ESO, substituint progressivament l’actual sistema automàtic d’acreditació del nivell C1, per garantir un sistema més just i prestigiat. Finalment, busca que el consistori reusenc doni trasllat d’aquesta moció al Departament d’Educació de la Generalitat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als centres educatius del municipi, a les associacions de famílies, al claustre del professorat i als sindicats educatius.

“Considerem imprescindible que, ja que el PSC governa a Reus i a la Generalitat, es comprometi amb la defensa del català en tots els nivells. No entendríem un no per resposta”, conclou Martí.