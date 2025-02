Trump signa aranzels contra Mèxic, Canadà i Xina: tensions comercials en augment

L'administració del president dels Estats Units, Donald Trump, ha fet un nou moviment en la seva política comercial proteccionista amb la signatura d'aranzels sobre l'acer i l'alumini procedents de Mèxic, Canadà i Xina. Aquesta decisió, anunciada fa setmanes però posada en marxa recentment, ha generat una ona de preocupació i tensions en l'escena internacional, especialment entre els aliats tradicionals dels Estats Units.

Els aranzels, del 25% sobre l'acer i del 10% sobre l'alumini, s'apliquen a tots els països, però Mèxic, Canadà i la Unió Europea havien estat temporalment exempts fins ara. No obstant, aquesta exempció ha finalitzat, cosa que ha provocat reaccions contundents per part dels governs afectats. Tant Mèxic com Canadà han expressat el seu desacord amb la mesura, qualificant-la de "injusta" i "perjudicial" per a les economies de tots dos costats de la frontera.

Mèxic, per la seva banda, ha anunciat represàlies immediates, imposant aranzels sobre una llista de productes estatunidencs que inclouen aliments com el porc, el formatge i les pomes, així com acer i altres béns. El govern mexicà ha afirmat que aquestes mesures es mantindran fins que els Estats Units retirin els seus aranzels.

Canadà, un dels principals proveïdors d'acer i alumini als Estats Units, també ha reaccionat amb duresa. El primer ministre Justin Trudeau ha descrit la decisió de Trump com "inacceptable" i ha anunciat aranzels de represàlia sobre productes estatunidencs valorats en 16.600 milions de dòlars canadencs. A més, Trudeau ha reiterat que aquesta mesura perjudica tant als treballadors canadencs com als estatunidencs, ja que moltes indústries d'ambdós països estan interconnectades.

Pel que fa a Xina, la situació és encara més complexa. El gegant asiàtic ja era objectiu dels aranzels estatunidencs per altres productes, i aquesta nova mesura no fa més que intensificar la guerra comercial entre les dues potències econòmiques més grans del món. Xina ha respost amb els seus propis aranzels sobre productes agrícoles estatunidencs, com la soia i el blat de moro, cosa que està afectant greument els agricultors dels Estats Units.

Els experts alerten que aquesta escalada de tensions comercials podria tenir conseqüències negatives per a l'economia global. Les xarxes de producció i comerç internacionals estan profundament interconnectades, i les mesures proteccionistes podrien desencadenar una espiral de represàlies que afectaria el creixement econòmic mundial.

Mentrestant, Donald Trump segueix defensant la seva política comercial, argumentant que els aranzels són necessaris per protegir la indústria estatunidenca i recuperar llocs de treball. No obstant això, molts analistes qüestionen aquesta visió, assenyalant que els aranzels podrien tenir l'efecte contrari, augmentant els costos per als consumidors i debilitant les relacions amb aliats clau.

En definitiva, la decisió de Trump d'imposar aranzels a Mèxic, Canadà i Xina marca un nou capítol en la seva política comercial agressiva, però també posa en relleu les profundes divisions i els riscos d'una guerra comercial global. El món espera amb expectació com es desenvoluparan aquests esdeveniments i quins impactes tindran a llarg termini sobre l'economia i la cooperació internacional.