macroprojectes

La CUP denuncia l'especulació urbanístic associada a l'esquí en plena emergència climàtica

La CUP ha denunciat que en els darrers dies al Pallars han resorgit dos macroprojectes directament associats al monocultiu turístic de la neu que semblaven enterrats, Alt Àneu i Vall Fosca. En plena crisi climàtica la única proposta que Generalitat i governs locals tenen per les aquestes comarques és abocar-les al gaudi dels rics, facilitant i promovent urbanitzacions de luxe associades a pistes d’esquí i conduint el territori a la deriva, sense assumir les conseqüències d’una gentrificació que impedeix ja a dia d’avui l’accés a un l’habitatge assequible a les veïnes expulsant-les de casa.

Els cupaires recorden que, després de gairebé 20 anys d’una de les fallides empresarials més grans de la història i que va deixar a mig construir unes pistes d’esquí que només eren l’excusa per especular urbanísticament al voltant del poble d’Espui, l’Ajuntament de la Torre de Capdella ara ha invertit mils de diners públics en recomprar els terrenys que han estat molts anys en procediment de concurs de creditors, per anunciar, dies després, que pretén reengegar el projecte de l’estació d’esquí de Filià, ara maquillada com a “estació de muntanya”. Un macrocomplex que aleshores es venia per “gent d'elit” però que la realitat va acabar deixant una muntanya plena de ferralla, una urbanització al poble fantasmagòrica i molts particulars amb estalvis enganxats. Recorden que és el mateix ajuntament qui va donar suport al projecte inicial, malgrat no existir consens entre la població, i qui va imposar unes clàusules a la promotora que no van servir per ni per acabar el projecte, ni per retirar les tonelades de formigó que hi ha escampades des de fa 17 anys.

Per altra banda, els anticapitalistes es posen al servei de la Plataforma Salvem Sorpe, una plataforma veïnal que lluita per preservar el poble d’Alt Àneu enfront a l’especulació urbanística impulsada per Baqueira Beret: 379 habitatges d’alt standing en un poble de només 35 cases i 24 habitants permanents. Un projecte que des de la Comissió Territorial d’Urbanisme s’ha fet modificar en determinades ocasions i que ara sembla que té l’aval de l'Ajuntament d’Alt Àneu per accelerar tràmits, en un context en què s’han anat reduint les edificabilitats al sòl urbanitzable excessiu que anys enrere s’havia compomès a molts municipis i, que forma part de l’ampliació de Baqueira-Beret cap al Pallars Sobirà. Recorden que justament l’Oficina Antifrau ha acceptat una denuncia de la CUP contra Baqueira Beret per la instal·lació il·legal de 77 canons de neu per fer arribar l’estació cap a Sorpe i que l’esmentada ampliació es troba judicialitzada per afectar el límit del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Zona Perifèrica).

La CUP reclama que urgeix replantejar les funcions econòmiques que han de tenir les comarques del Pirineu i deixar d’invertir diners públics i de polítiques permissives amb les grans empreses de la neu per planificar una economia diversificada, on la pagesia i la petita indústria associada als recursos naturals permetin la vida en aquest territori. Defensen que permetre la vida es tradueix en tenir possibilitats reals per accedir a habitatges dignes i no que les veïnes resultin expulsades per una gentrificació creixent i a dia d’avui ja insostenible, en feines qualificades i dignes, en uns serveis públics propers i dotats de recursos, en infraestructures segures que facilitin les relacions entre nuclis, en telecomunicacions per garantir les comunicacions…

Recorden que el negoci de la neu s’acaba i que és insalvable amb recursos públics, per això cal una reconversió econòmica perquè el Pirineu no acabi essent un mer parc temàtic més a visitar.