En defensa del territori

Es constitueix "Revoltes de la Terra" per aglutinar el combat ecologista als Països Catalans

Parteixen de les actual lluites al territori, com SOS Costa Brava (a les comarques nod-orientals), Menys turisme més vida (a l'illa de Mallorca), Stop JJOO (als Pirineus) o No a la Mat (Castelló de Plana) fins Aigua és vida o Revolta Pagesa (al Principat). D'altra banda compten també amb el reforç de les entitats ecologistes històriques que han tingut un paper de primer ordre en les lluites en defensa del territori, com el GOB de Mallorca o Ecologiestes en Acció. (Manifest)

Manifestació a la Seu d'urgell convocada per PirineuViu. Per habitatge digne i limitar la turistificació. (Sense autoria)

El passat 25 de gener es va constituir al Prat de Llobregat el moviment ecologista "Revoltes de la Terra" que aglutina una cinquantena de col·lectius d'arreu dels Països Catalans.Un moviment que es va gestar a 1a Trobada a Gelida (2023) i la 2a a Vila-seca (2024), on ja es va constituir la plataforma Revoltes de la terra de Catalunya, seguint l’exemple de Soulèvements de la Terre a l'Estat francès. Amb aquests precedents previs, la nova organització es presenta públicament com a referent actual en el combat ecologista arreu de la nació.

El moviment sorgeix com a resultat de més d'un any i mig de consultes entre diversos grups ecologistes i en defensa del territori. D'entrada el seu objectiu és mobilitzar, però també generar un punt de trobada per a la reflexió l'acció comuna.

Per al nou movement, cal una estratègia molt més eleaborada per contrarestar els projectes que afecten negativament el medi ambient i les comunitats locals, com es va visualitzar recentment al contenciós immobiliari i habitacional de la Casa Orsola . Es tracta, doncs, de sinergies que reforcen el treball col·laboratiu, buscant organitzar accions efectives i cridar l'atenció sobre problemàtiques tan generals com específiques de cada regió involucrada.