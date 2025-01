Medi Ambient

La CUP registra una proposició de llei per respondre a l’emergència climàtica

Fa cinc anys el temporal Glòria, la borrasca que va arrasar el litoral, evidenciava la fragilitat del territori davant la crisi climàtica. Des d’aleshores s’han viscut 40 mesos de sequera, una DANA ha devastat l’Horta Sud al País Valencià i per primer cop s’han superat els 1,5ºC per sobre de la mitjana de l’era preinduistrial.

És en aquest context d’emergència climàtica, que la CUP-DT presenta una proposició de llei de mesures urgents de protecció de la seguretat climàtica amb l’objectiu d’assegurar la protecció del territori català i permetre que Catalunya compleixi amb la seva quota de responsabilitat amb els compromisos climàtics mundials.

«La degradació ràpida del territori amenaça la qualitat de vida, els fonaments de l’economia i la pròpia supervivència. Cal garantir la protecció de la nostra societat i assumir la part de responsabilitat que ens pertoca, també com a país en la resolució de la crisi climàtica global», considera Dani Cornellà, diputat de la CUP-DT.

La proposició de llei planteja, entre altres, la creació d’un pla de protecció del litoral i del Pirineu, reivindica la primacia del transport ferroviari amb un increment i modernització de les infraestructures, la promoció de l’agricultura de proximitat i el consum climàticament responsable o l’activacuó d’un impost ambiental sobre les activitats econòmiques segons el grau d’emissions.

L’objectiu final de la llei, segons l’organització, no és només assegurar la protecció de la Catalunya actual sinó també el dret de les generacions futures a un clima segur. La formació aprofita per reclamar, de nou, que Catalunya es comprometi activament amb la meta fixada a l’Acord de París de la COP21, que pretén que l’augment de la temperatura global no ultrapassi els 2 °C a finals de segle.