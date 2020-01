Temporal Glòria

Guanyem Badalona exigeix a l’alcalde Alex Pastor responsabilitats en seguretat durant l’emergència pel temporal Gloria

Alguns mitjans ja qualifiquen Gloria com el pitjor temporal en més de 20 anys. El dilluns 20 de gener de 2020 el temporal Gloria començava a afectar de forma visible la ciutat de Badalona i localitats arreu del país amb fortes ràfegues de vent i pluja. El litoral badaloní està rebent des de llavors el fort impacte del vent i el mar, quedant afectades les platges i els carrers propers.



A més el matí del dimarts 21 hem pogut veure com queien molts més arbres i fins i tot altres elements de mobiliari públic arreu de la ciutat. Alguns centres educatius com l’IES Isaac Albéniz o la Llauna han hagut de desallotjar els seus alumnes per la caiguda d’un arbre sobre la façana del primer i les goteres al segon. El vent ha arribat a tombar fanals a pocs metres de l’Escola Progrés.

Des d’ahir dilluns a la tarda la comunitat educativa de Badalona ha mostrat desconcert i indignació davant la falta de previsió i de claredat en els missatges rebuts per el govern de Badalona. Aquesta nit les direccions de diversos centres educatius públics han fet arribar missatges als pares dels alumnes avisant-los que l’activitat dels centres no seria regular per més que probables dificultats de professors i alumnes en el seu desplaçament. La comunicació de l’ajuntament enunciant que les classes no es suspenien havia arribat als volts de les 18:30, quan ja feia estona que els centres havien acabat l’activitat regular.

Guanyem Badalona es posiciona al costat de la comunitat educativa i dels veïns de Badalona i dona suport a la iniciativa que prenguin per garantir la seva seguretat, tot i això, mostra gran indignació per la falta de previsió i de prudència del govern del PSC.



En paraules del regidor Toni Flores, de Guanyem “l’alcalde Alex Pastor és el màxim responsable de la protecció civil de Badalona i hauria d’haver actuat per garantir la seguretat dels alumnes així com de tots els veïns de la ciutat. No estem rebent comunicació clara de l’ajuntament, i hem d’evitar que passi cap desgràcia”