L’ANC engega una campanya d’accions "Per uns trens dignes, ÚNICA VIA: INDEPENDÈNCIA"

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha presentat una nova campanya d’accions pel territori per denunciar els greuges de la dependència d’Espanya, l’espoli fiscal continuat a Catalunya i els problemes de mobilitat que en deriven. En una roda de premsa, l’ANC ha presentat accions per sensibilitzar la ciutadania que els problemes de Rodalies són una situació produïda per la falta d’inversió crònica agreujada per l’espoli fiscal espanyol, juntament amb una gestió negligent de RENFE, perjudicant milers de persones cada dia i a totes hores. L’entitat vol deixar clar que l’única solució per acabar amb aquest greuge és la independència de Catalunya.

La vicepresidenta de l’Assemblea, Nohemí Zafra, ha situat la nova campanya dins el pla estratègic de l’entitat, que quedarà plasmat en el nou Full de ruta que els socis aprovaran en l’Assemblea General Extraordinària, que comença avui i finalitza el 19 de gener. “L’estratègia passa per la unilateralitat, la desobediència civil i l’aprenentatge del 17, però també per continuar explicant que la independència és l’únic camí per combatre els efectes de ser un país ocupat” ha dit. Llach ha remarcat que l’Assemblea ha de dirigir-se a tota la població, no només als convençuts: ”la independència començarà a les vies del tren”.

La coordinadora de la Comissió de Mobilització, Elisenda Romeu, ha explicat que la campanya ‘Per uns trens dignes, ÚNICA VIA: INDEPENDÈNCIA’ inclou diverses accions, entre les quals la difusió de fulletons amb dades sobre el greuge de l’espoli fiscal en matèria d’infraestructures de mobilitat. “Sense un estat propi, continuarem pagant impostos de país nòrdic, però fent servir infraestructures tercermundistes” ha denunciat. Així mateix, ha aprofitat la roda de premsa per mostrar els fulletons que es repartiran, on es poden llegir dades demolidores com que Rodalies registra de mitjana 31 incidències diàries i una afectació cada 35 minuts, que Espanya només ha executat la meitat d’inversions ferroviàries a Catalunya des del 2010 o que només amb onze dies sense espoli fiscal es podrien comprar 50 nous trens.

Tot seguit, la coordinadora de la sectorial de Gent Gran, Glòria Colet, ha explicat que la campanya neix després que la sectorial de Gent Gran engegués un seguit d’accions informatives per diverses estacions de tren amb pancartes i fulletons per conscienciar als catalans de la necessitat de fer la independència per trencar amb l’espoli fiscal. És per això que la nova campanya d’àmbit nacional enllaça i amplia la iniciada per la sectorial de Gent Gran, que serà l’encarregada de vehicular-la per tot el territori amb el suport de les assemblees territorials: “Precisament, demà dia 16, ja hi ha una acció preparada a les estacions de l’R2 Sud: Sant Vicenç de Calders, Vilanova i la Geltrú, Cubelles i Gavà”, ha explicat.

Romeu ha detallat que les accions de la campanya es faran en diverses estacions de tren de RENFE de tot Catalunya fins a l’estiu. En els primers tres mesos, fins al març, a banda de les anunciades per Glòria Colet per a demà, també es faran accions a Terrassa, Sabadell, Martorell, Vilafranca del Penedès, Granollers, Sant Celoni, Girona, Lleida, Tàrrega, Cervera, Manresa, Tarragona, L’Hospitalet de l’Infant, Tortosa, Alcanar, Molins de Rei, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Vilassar de Mar i Mataró. L’Assemblea també repartirà un codi QR amb un formulari per registrar queixes a la síndica de greuges i s’encarregarà de recollir les dades dels usuaris en formularis impresos que l’entitat lliurarà a la síndica de greuges. Posteriorment, farà seguiment de la feina que aquesta hagi fet a partir de la documentació aportada. Per acabar, Romeu ha anunciat que s’està preparant també un gran acte central a Barcelona el 29 de març i que l’entitat ha creat la pàgina web trensdignes.assemblea.cat on es recull l’argumentari, els materials de la campanya i els formularis per aquells usuaris que vulguin fer arribar les seves queixes a la síndica de greuges.

L’economista especialitzat en infraestructures i exsecretari nacional de l’ANC, Eduard Gràcia, també ha intervingut a la roda de premsa per denunciar la manca d’inversió: “l’any 2022 s’estima que hi va haver 284 dies amb incidències greus – més de tres de cada quatre dies – i el 62% d’aquestes incidències – gairebé dues de cada tres – van ser causades per problemes d’infraestructures”. Ha volgut deixar clar que no era una dada puntual, sinó que és una situació estructural, i ha recordat que l’any 2021 la inversió ferroviària realitzada va ser un 19% del pressupostat. . Respecte del traspàs de Rodalies a la Generalitat ha comentat que hi ha encara moltes preguntes obertes, incloent-hi qüestions clau com ara de quina manera es resoldria el dèficit d’inversió en la infraestructura que impacta tant el servei.