Zones inundables

Ecologistes en Acció reclamen que els nous mapes de perillositat per inundació anunciats siguin elaborats de forma independent

Ha fet pública una carta en relació a l’anunci de revisar els mapes d’inundabilitat de Catalunya

Ecologistes en Acció, davant de la notícia on el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, anunciava l’actualització dels mapes de zones inundables, va escriure al desembre a la Consellera Sílvia Paneque per avisar que no acceptaran cap actualització dels mapes de perillositat i riscos d’inundabilitat de Catalunya en la qual no hagi participat cap expert o experta independent. Com escriuen a la seva carta, des de l’organització, que fa més de 25 anys que defensa els principis ambientals davant de totes les Administracions públiques, adverteixen conèixer les arts de la cosmètica institucional, per la qual cosa no es conformaran amb una actualització sense la garantia de visió independent.

A aquesta iniciativa s’han sumat i se sumaran també les plataformes i col·lectius organitzades per requerir moratòries urgents a diversos plans urbanístics.

Ecologistes en Acció també recorda el seu requeriment de moratòria urbanística immediata per a tota planificació territorial o urbanística amb risc d’inundabilitat a tot Catalunya fins que no s’hagi revisat i actualitzat, conforme a les actuals evidències científiques, tota la normativa, així com de la suspensió immediata de les tramitacions en marxa, amb potencial risc d’inundabilitat a Catalunya.

D’altra banda, Ecologistes en Acció ha demanat també ser part interessada i estar informada de tots els passos que es duguin a terme. Des de l’ACA han confirmat que la revisió es farà durant tot el 2025; segons aquest organisme, aquest mes de gener s’iniciarà la participació pública de l’avaluació del risc i després començarà la de l’actualització dels mapes de perillositat.