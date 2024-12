Moviment popular

Cultura al carrer reivindica el dret a la ciutat, a la cultura i a la festa autogestionada a Palma

Aquest Manifest és un clam de gaire bé una trentena de col·lectius socials per la defensa de la Cultura al Carrer a Palma. Posa èmfasi en el paper de les administracions públiques com a facilitadores dels drets culturals. Reivindica una ciutat que no redueixi la cultura a una mercaderia, sinó que la reconegui com a una pràctica social que genera comunitat. Actualment, aquesta visió no està garantida. Només cal veure la immensa extensió de terrasses privades d’establiments de lucre econòmic al centre de la ciutat.

La nova Ordenança Municipal pel Foment de la Convivència Cívica a Palma és un cavall de Troia, amb un objectiu amagat: allò que realment fomentarà seran les actuacions discrecionals i les excuses per a prohibir accions i activitats, especialment dels col·lectius autogestionats.

L’administració municipal ja ignora massa sovint les sol·licituds per al desplegament d’activitats culturals al carrer, fins i tot aturen les ja autoritzades. L’ordenança esmentada serà l’arma per a descoratjar definitivament les alternatives culturals i lúdiques.

No demanen ajudes ni subvencions (són autogestionaris); només que facilitin el camí per a una oferta cultural al carrer sense ànim de lucre, fora de les lògiques del mercat i a disposició de tothom.

Demanen al Govern municipal unes noves formes d’actuació administrativa per tal de garantir la màxima transparència en l’ocupació de l’espai públic: calendaris previstos, inventaris d’infraestructura disponible, processos de sol·licituds clars, denegacions argumentades i amb antelació i terminis raonables, entre d’altres.

Un crit d’alerta per la ciutat

“Palma no pot convertir-se en un espai exclusivament orientat al turisme i al comerç”, han declarat des de Cultura al Carrer. “Aquest model significa la mort de la ciutat i de la seva cultura. Reivindiquem una ciutat on també puguem viure, participar i sentir-la com a nostra.”

El manifest també subratlla el valor de l'autogestió com a una eina per a l'alternativa a la cultura de consum. Palma està perdent de manera constant espais alternatius per a la cultura i la festa, mentre que els projectes municipals han fracassat a l’hora de complir les expectatives i fomentar una veritable participació ciutadana.

Principals denúncies

1. La nova Ordenança Cívica restringeix l’ús de l’espai públic: El text, formulat de manera genèrica, permet actuacions discrecionals que limiten les activitats d’entitats i col·lectius autogestionats.

2. Manca de suport institucional: Les sol·licituds per a organitzar activitats es troben amb traves administratives, retards i, sovint, amb denegacions arbitràries.

3. Absència d’espais municipals accessibles: Palma pateix una constant pèrdua d’espais alternatius i l’absència d’espais municipals on poder preparar, assajar i desenvolupar activitats festives i culturals per a tothom.

Exigències principals del manifest

• Dret a la ciutat: Respecte i accés universal a l’espai públic per a la ciutadania i els col·lectius.

• Dret a la cultura: L’Ajuntament ha de facilitar, promoure i donar suport a les activitats culturals no comercials, autogestionades i accessibles.

• Transparència: Accés a calendaris, catàlegs d’infraestructures i terminis raonables per gestionar permisos.

• Creació d’una finestreta única: Per a simplificar la gestió administrativa de les activitats culturals.