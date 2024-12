Viure la ciutat se’ns fa cada cop més difícil. A més del treball i l’habitatge (produir i residir), també la cultura, la trobada i l’oci són pilars importants, generen cohesió social i han de trobar el seu lloc en la trama urbana. Hem de poder produir també aquest espai lúdic i cultural a la ciutat; volem exercir el nostre dret a la ciutat.

Les administracions públiques han de fomentar la participació de la ciutadania i garantir que s’exerceixen els drets culturals, que consisteixen en el fet que totes les persones tinguin la capacitat d'accedir als recursos existents i crear-ne noves pràctiques. En línia amb el context i marc normatiu vers els drets culturals (Declaració de Friburg sobre Drets Culturals, art. 5, 8 i 9; Carta de Roma 2020; Agenda Europea per a la Cultura; Informe de la Relatora Especial sobre els drets culturals, cap. V, art. 72; Constitució Espanyola, art. 44; i el Pla de Drets Culturals, previst per a maig de 2025 en la seva versió definitiva), les administracions han de ser pensades com a facilitadores de cultura, des d’una visió d’aquesta no com a mercaderia i producte, sinó com a pràctica social que genera comunitat, cosa que ara mateix no està garantida.

Els canvis en els usos de l’espai públic que implica la nova Ordenança Municipal per a Fomentar la Convivència Cívica a Palma afecta gran diversitat d'iniciatives. Esdevé, a més, una ordenança formulada de forma massa genèrica i abstracta, que permet actuacions discrecionals i qualsevol excusa per a prohibir accions o activitats, especialment les d’entitats i col·lectius autogestionats.

L’administració ignora les nostres sol·licituds de permís per a desplegar activitats o ens nega la possibilitat de portar-les a terme, i les autoritats interrompen, inclús aturen, activitats per a les quals tenim autorització de l’Ajuntament. La nova Ordenança agreuja les dificultats que ja existien en aquest procés. Les nostres propostes no troben una resposta pel canal habitual en una democràcia, i per això volem condicions justes i exigim claredat administrativa tant a l’hora de dirimir a quina administració ens hem de dirigir (Cultura? Participació?), com a l’hora de rebre una resposta.

També volem subratllar que els col·lectius que demanem permisos per autoorganitzar activitats ho fem sempre dedicant moltes hores del nostre poc temps lliure i de manera altruista. Cal fer èmfasi en el fet que darrere l’autogestió hi ha moltíssim esforç per part de les persones que hi participem, i que sense un mínim de seguretat (és a dir, sense saber si podem o no dur a terme

l’activitat amb suficient antelació) és inassolible organitzar l’activitat. Són mesos de preparació i no comptar amb una resposta de les institucions significa, moltes vegades, no portar-la a terme; significa la vulneració dels nostres drets.