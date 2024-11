Dana

El GOB afirma que la catàstrofe de València eren morts evitables

Amb la tragèdia de València encara latent, el Govern de Prohens ha activat les alertes perquè els ciutadans no transitin per zones amb risc d’inundació, mentre paradògicament ha impulsat una norma, via decret-llei, per amnistiar cases que s’hi han fet de manera il·legal i a més, permetre que s’hi facin noves construccions.

El GOB recotda que la Llei de Simplificació Administrativa, que es troba en tramitació Parlamentària i que està previst que s’aprovi en unes setmanes, validarà el que el Govern de Prohens ha impulsat via decret-llei aprovat el 24 de maig: una barra lliure que amnistía cases en sòl rústic, moltes d’elles situades en zones de risc (esllavissament, incendi, inundació…), com podem comprovar superposant els mapes del cadastre i, per exemple el de zones amb risc d’inundació. A més, torna a possibilitar la construcció de nous habitatges en les zones de risc.

Una operació especulativa sense precedents a més d’una irresponsabilitat i negligència majúscula per la qual se li haurien d’exigir responsabilitats polítiques perquè, sense cap dubte, agreujaran les conseqüències més nefastes dels episodis climàtics extrems que vivim i viurem en les properes dècades. Amb aquestes polítiques, Marga Prohens nega, com ho han fet els seus homòlegs del govern valencià, l’evidència de la crisi climàtica i exposa la societat a les pitjors conseqüències.

Les catàstrofes climàtiques són la “nova normalitat”.

Balears necessita una planificació urbanística i territorial que previngui i minimitzi les conseqüències de les catàstrofes climàtiques. Els fenòmens meteorològics extrems ja són la nostra “nova normalitat”. Han vingut per quedar-se i els patirem cada vegada amb més freqüència i més intensitat. Malgrat l’evidència d’això, el Govern de Marga Prohens ens porta a l’abisme, alliberant sòl i usos, posant una estora vermella a l’amnistia de cases il·legals en sòl rústic i donant llum verda a la possibilitat de construir en zones de risc.

Localitats com Campos, Sóller i zones com Port de Sóller o Santa Ponça corren un gran perill. És la previsió a deu anys vista del Pla de Risc d’Inundació de la Demarcació Hidrogràfica de Balears. En la pròxima dècada, amb una DANA de dimensions similars a les de València, un terç del municipi de Campos quedaria engolit per l’aigua.

Les catàstrofes que hem patit fins ara tampoc han servit per rectificar. El 2018, una torrentada es va emportar la vida de 13 persones a Sant Llorenç i el 1989, tres treballadors d’un hotel de Portocolom van morir ofegats a l’aparcament subterrani. L’establiment continua avui actiu construït just en el curs del torrent.

Sanchez va rebutjar suspendre els efectes de les polítiques de Prohens.

Feim tard i tots els grups polítics són responsables. Pedro Sánchez es va negar a l’agost a interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra el decret-llei de Prohens que hauria suposat la suspensió immediata dels efectes d’aquesta mesura suïcida . Ara, el Parlament l’està tramitant com a projecte de Llei. Un cop aprovada la Llei pel Parlament de les Illes Balears en unes setmanes, els diputats del Congrés de PSOE, SUMAR I PODEMOS tendran a les seves mans una nova oportunitat per impulsar un recurs davant el Tribunal Constitucional que faci tornar enrere aquestes polítiques temeràries de Prohens. Els partits aquí, PSIB, MES i Podem s’hi varen comprometre públicament. És la seva responsabilitat.

Ni amnisitia, ni usos turístics ni construccions en zones de risc.

La crisi climàtica és una realitat i la inacció o les polítiques que la menyspreen són temeràries i juguen amb les nostres vides. Després del viscut a València, exigim al Govern de Marga Prohens un gir radical en les seves polítiques ambientals, territorials i turístiques que estiguin a l’alçada del repte climàtic pel que ens hem de preparar, començant per una rectificació de la Llei de simplificació administrativa: ni amnistia, ni més construccions en zones de risc.