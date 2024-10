Habitatge

L’acampada per l’habitatge digne a València es mantindrà fins diumenge

Tot va comença dissabte passat a l’acabar una manifestació per l’habitatge digne i contra la turistificació que va aplegar desenes de milers de persones. Un desenes de persones van decidir que allò no podia acabar amb una simple manifestació i van decidir ocupar la plaça de l’Ajuntament de València amb una acampada.

Ja porten 4 dies i han decidit d’allargar l’ocupació fins diumenge, però és el cas que cada cop hi ha més tendes. Els acampats resumeixen les seves reivindicacions en tres eixos: En primer lloc, Per una habitatge digne i contra els desnonaments; en segon lloc, en defensa del territori i per l’equilibri territorial i contra l’ampliació del Port de Valencia; i en tercer lloc contra la turistificació.

