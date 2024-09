lluita institucional

La CUP Reus assenyala l'opacitat del govern municipal

Els independentistes demanen més transparència i accés a la informació

El grup municipal de la CUP de Reus presentarà una moció al plenari per reclamar més transparència i millora en la comunicació entre el govern municipal (PSC, ERC i Ara) i l'oposició. La CUP denuncia que el govern actual està fallant greument en el traspàs d'informació, limitant així la capacitat de l'oposició de treballar de manera efectiva i, per extensió, afectant la qualitat democràtica de la ciutat.

La regidora i portaveu del grup independentista, Mònica Pàmies afirma que "estem preocupades per la creixent opacitat d'aquest govern. El fet que es prenguin decisions importants, com el tancament de la residència ICASS o el de La Illeta, sense passar pel plenari o informar l'oposició amb antelació, és una pràctica que no podem tolerar". La cupaire també critica que moltes de les qüestions importants no arriben al plenari municipal, sinó que es discuteixen directament a la Junta de Govern, la qual cosa limita l'exposició pública dels assumptes de govern i evita el debat plural i obert sobre aquests temes.

Relacionat amb l'opacitat que la CUP considera que practica govern, el grup municipal portarà al plenari un prec referent al seguiment i traspàs d'informació en la protecció del patrimoni. Apuntant la descoberta feta al carrer del Vidre o la fossa que apareix al mapa de fosses del Banc de la Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya a la finca de Pich Aguilera, Pàmies demana "que es creï una Taula de Treball on es faci seguiment d'aquests casos". Amb la intencionalitat d'aconseguir que les decisions de protecció i conservació, els cupaires demanen que s’apliquin uns criteris municipals establerts en acord i participació d'entitats i associacions locals, sumant més espais i elements al patrimoni, més enllà dels que ja queden sota la protecció obligatòria, establerta per la Generalitat de Catalunya.

Per altra banda, la CUP donarà suport, tot i que amb esmenes registrades, a la moció que Junts per Reus presentarà demà i que recull literalment la proposta de no ubicació de l'estació d'autobusos al Parc de Mas Iglesias que va fer arribar la Plataforma veïnal. La CUP segueix en el seu compromís per la preservació dels espais verds de la ciutat i creació de noves zones verdes.